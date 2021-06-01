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Дружина Коноплянки "відірвалася" на дні народження Христини Яремчук: відео з танцмайданчика

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
1 червня, 07:17
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Дивіться найяскравіші моменти з дня народження дружини основного нападника збірної України, привітати яку в київський ресторан навідалися другі половинки інших футболістів
Вікторія Коноплянка на дні народження Христини Яремчук
Вікторія Коноплянка на дні народження Христини Яремчук / Фото: Instagram

Поки збірна України готується до Євро в Харкові, дружини футболістів весело провели час в Києві. Приводом для зустрічі в одному зі столичних ресторанів став день народження Христини Яремчук – дружині основного форварда української збірної і бельгійського Гента Романа Яремчука виповнилося 27 років.

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Привітати її, серед інших подруг, прийшли Анна Кравець, Тетяна Макаренко, Вікторія Коноплянка. Остання стала зіркою танцмайданчика на вечірці. Дивіться, який запальний перформанс на шпильках видала дружина Євгена Коноплянки під безсмертний Freestyler.

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Вікторія Коноплянка на дні народження Христины Яремчук Відео: Instagram

А це – вже більш ліричний танець Анни Кравець, Вікторії Коноплянки і Христини Яремчук.

Анна Кравець, Вікторія Коноплянка і Христина Яремчук Відео: Instagram

Нагадаємо, сьогодні тренер збірної України Андрій Шевченко має оголосити остаточну заявку на Євро. Раніше ми писали, що через травми "синьо-жовтим" не допоможуть Бондар, Мораес, Буяльський і Коваленко. Також, за неофіційними даними, не встигає відновитися до турніру після травми Євген Коноплянка.

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