Дружина Коноплянки "відірвалася" на дні народження Христини Яремчук: відео з танцмайданчика

Поки збірна України готується до Євро в Харкові, дружини футболістів весело провели час в Києві. Приводом для зустрічі в одному зі столичних ресторанів став день народження Христини Яремчук – дружині основного форварда української збірної і бельгійського Гента Романа Яремчука виповнилося 27 років.
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Привітати її, серед інших подруг, прийшли Анна Кравець, Тетяна Макаренко, Вікторія Коноплянка. Остання стала зіркою танцмайданчика на вечірці. Дивіться, який запальний перформанс на шпильках видала дружина Євгена Коноплянки під безсмертний Freestyler.
А це – вже більш ліричний танець Анни Кравець, Вікторії Коноплянки і Христини Яремчук.
Нагадаємо, сьогодні тренер збірної України Андрій Шевченко має оголосити остаточну заявку на Євро. Раніше ми писали, що через травми "синьо-жовтим" не допоможуть Бондар, Мораес, Буяльський і Коваленко. Також, за неофіційними даними, не встигає відновитися до турніру після травми Євген Коноплянка.