У гравця збірної України – рожеве весілля

Після пари днів відпочинку сьогодні збірна України збереться, щоб продовжити підготовку до Євро-2020. Прибуде в команду і півзахисник Гента Роман Безус. Його Андрій Шевченко викликав вже після матчу з Бахрейном. Роман спочатку не значився в розширеному списку.
І сьогодні у Романа сімейне свято – рожеве весілля. 10 років тому він одружився зі своєю дівчиною Ганною. Про це Безус написав в Instagram.
Пара виховує трьох синів – Кирила, Матвія і Луку.
В Україні 30-річний футболіст виступав за Кремінь, Ворсклу, Динамо і Дніпро. З 2016-му перейшов в бельгійський Сент-Трюйден. З 2019 го в Гент. За збірну України провів 20 матчів і забив п'ять м'ячів.
Дивіться, як Безус забиває за збірну України: