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У гравця збірної України – рожеве весілля

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
28 травня, 12:07
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Півзахисник національної збірної і бельгійського Гента Роман Безус десять років тому одружився, зараз разом з дружиною пара виховує трьох дітей
Роман Безус зі своєю сім'єю
Роман Безус зі своєю сім'єю / Фото: Instagram

Після пари днів відпочинку сьогодні збірна України збереться, щоб продовжити підготовку до Євро-2020. Прибуде в команду і півзахисник Гента Роман Безус. Його Андрій Шевченко викликав вже після матчу з Бахрейном. Роман спочатку не значився в розширеному списку.

І сьогодні у Романа сімейне свято – рожеве весілля. 10 років тому він одружився зі своєю дівчиною Ганною. Про це Безус написав в Instagram.

Пара виховує трьох синів – Кирила, Матвія і Луку.

В Україні 30-річний футболіст виступав за Кремінь, Ворсклу, Динамо і Дніпро. З 2016-му перейшов в бельгійський Сент-Трюйден. З 2019 го в Гент. За збірну України провів 20 матчів і забив п'ять м'ячів.

Дивіться, як Безус забиває за збірну України:

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