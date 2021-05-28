У гравця збірної України – рожеве весілля

Півзахисник національної збірної і бельгійського Гента Роман Безус десять років тому одружився, зараз разом з дружиною пара виховує трьох дітей

Роман Безус зі своєю сім'єю / Фото: Instagram

Після пари днів відпочинку сьогодні збірна України збереться, щоб продовжити підготовку до Євро-2020. Прибуде в команду і півзахисник Гента Роман Безус. Його Андрій Шевченко викликав вже після матчу з Бахрейном. Роман спочатку не значився в розширеному списку.

І сьогодні у Романа сімейне свято – рожеве весілля. 10 років тому він одружився зі своєю дівчиною Ганною. Про це Безус написав в Instagram.

Пара виховує трьох синів – Кирила, Матвія і Луку.

В Україні 30-річний футболіст виступав за Кремінь, Ворсклу, Динамо і Дніпро. З 2016-му перейшов в бельгійський Сент-Трюйден. З 2019 го в Гент. За збірну України провів 20 матчів і забив п'ять м'ячів.

Дивіться, як Безус забиває за збірну України: