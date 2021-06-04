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Горячие фото ведущей канала Шахтера сводят с ума итальянцев

Александр Трикиша Александр Трикиша
4 июня, 11:36
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Ольга Каленчук восхитила своих поклонников новой серией фото в купальнике. Итальянские поклонники украинской журналистки засыпали ее страницу комплиментами
Ольга Каленчук сфотографировалась в бикини
Ольга Каленчук сфотографировалась в бикини

Ведущая клубного канала Шахтера Ольга Каленчук взорвала Сеть серией откровенных фото с отдыха. Девушка похвасталась снимками с отдыха, где она позирует возле бассейна в бикини.

"Я наслаждаюсь солнцем в купальнике", – написала на итальянском Ольга под фото в Instagram.

С недавних пор, как украинка из "Шахтера" затмила главную красотку Италии, за страницей Ольги в Instagram следят и в Италии. Увидев снимки красотки в купальнике, они засыпали ее комплиментами и шутками:

  • Почему вы выбрали Шахтер? Де Дзерби:
  • Случайно за приходом Роберто де Дзерби стоит не Ольга?
  • Какое зрелище
  • Вы наслаждаетесь солнцем, а мы наслаждаемся вами
  • Обещания сдержали и даже перевыполнили!
  • И как теперь спать?
  • Как всегда, замечательно

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