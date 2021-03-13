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Украинка из "Шахтера" затмила главную красотку Италии: о ней пишет весь мир

13 марта, 14:23

Александр Трикиша Александр Трикиша

За сутки на страницу Ольги Каленчук подписалось 40 тысяч фанатов

Телеведущая "Шахтера" Ольга Каленчук затмила главную красотку итальянского телевидения Дилетту Леотту. Местные СМИ восторгаются красотой украинки, "зажигавшей" в кулуарах матча 1/8 финала Лиги Европы между "Ромой" и "Шахтером" на "Стадио Олимпико".

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"Чарующая улыбка, длинные светлые волосы и веселый характер. Ольга – звезда в Украине: с почти 40 тысячами подписчиков в Instagram, она является кандидатом на звание одного из самых любимых спортивных ведущих фанатов со всего мира", – так охарактеризовало красотку Corriere Dello Sport.

Множество зарубежных пабликов в соцсетях публикуют коллажи из фото Дилетты Леотты и Ольги Каленчук, где просят своих подписчиков определить, кто красивее.

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После такой рекламы Ольга проснулась знаменитостью. Девушка призналась, что за сутки на ее страницу добавилось 40 тысяч подписчиков и сейчас число поклонников перевалило за 75 тысяч.

Отметим, что Ольга является сестрой украинского полузащитника Максима Каленчука, который на данный момент выступает в белорусском "Витебске".

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Шахтер Донецк WAGs Ольга Каленчук

Источник: Сегодня|Спорт

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