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Обнаженная струна: дерзкое фото самой сексуальной велосипедистки

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
3 июня, 07:00
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Словацкая спортсменка-модель Люсия Яворчекова опубликовала очередной горячий снимок, заявив, что такого слова, как "застенчивость", в ее лексиконе нет
Сексапильная словачка Люсия Яворчекова
Сексапильная словачка Люсия Яворчекова / Фото: Instagram

Сексапильная словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова, у которой свыше двух миллионов подписчиков в Instagram, поделилась новым горячим контентом со своими фолловерами.

Красотка опубликовала снимок своего стройного, как струна, тела, на котором едва заметны "ниточки" нижнего белья.

"Застенчивость? Этого слова нет в твоем словаре. Продолжай идти своей дорогой и гнуть свою линию с высоко поднятой головой. Будь дерзким", – призывает в описании этого снимка Люсия

Смотрите, как ранее "зажигала" в соцсетях Яворчекова

Люсия Яворчекова
Люсия Яворчекова / Фото: Instagram

/ Фото: Instagram

/ Фото: Instagram

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