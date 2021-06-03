Обнаженная струна: дерзкое фото самой сексуальной велосипедистки

Словацкая спортсменка-модель Люсия Яворчекова опубликовала очередной горячий снимок, заявив, что такого слова, как "застенчивость", в ее лексиконе нет

Сексапильная словачка Люсия Яворчекова / Фото: Instagram

Сексапильная словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова, у которой свыше двух миллионов подписчиков в Instagram, поделилась новым горячим контентом со своими фолловерами.

Красотка опубликовала снимок своего стройного, как струна, тела, на котором едва заметны "ниточки" нижнего белья.

"Застенчивость? Этого слова нет в твоем словаре. Продолжай идти своей дорогой и гнуть свою линию с высоко поднятой головой. Будь дерзким", – призывает в описании этого снимка Люсия

Смотрите, как ранее "зажигала" в соцсетях Яворчекова

Люсия Яворчекова / Фото: Instagram

/ Фото: Instagram