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Гарячі фото ведучої каналу Шахтаря зводять з розуму італійців

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
4 червня, 11:36
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Ольга Каленчук захопила своїх шанувальників новою серією фото в купальнику. Італійські шанувальники української журналістки засипали її сторінку компліментами
Ольга Каленчук сфотографувалася в бікіні
Ольга Каленчук сфотографувалася в бікіні

Ведуча клубного каналу Шахтаря Ольга Каленчук підірвала Мережу серією відвертих фото з відпочинку. Дівчина похвалилася знімками з відпочинку, де вона позує біля басейну в бікіні.

"Я насолоджуюся сонцем в купальнику", – написала на італійському Ольга під фото в Instagram.

З недавніх пір, як українка з "Шахтаря" затьмарила головну красуню Італії, за сторінкою Ольги в Instagram стежать і в Італії. Побачивши знімки красуні в купальнику, вони засипали її компліментами і жартами:

  • Чому ви вибрали Шахтар? Де Дзербі:
  • Випадково за приходом Роберто де Дзербі стоїть не Ольга?
  • Яке видовище
  • Ви насолоджуєтеся сонцем, а ми насолоджуємося вами
  • Обіцянки стримали і навіть перевиконали!
  • І як тепер спати?
  • Як завжди, чудово

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