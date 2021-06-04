Гарячі фото ведучої каналу Шахтаря зводять з розуму італійців

Ольга Каленчук захопила своїх шанувальників новою серією фото в купальнику. Італійські шанувальники української журналістки засипали її сторінку компліментами

Ольга Каленчук сфотографувалася в бікіні

Ведуча клубного каналу Шахтаря Ольга Каленчук підірвала Мережу серією відвертих фото з відпочинку. Дівчина похвалилася знімками з відпочинку, де вона позує біля басейну в бікіні.

"Я насолоджуюся сонцем в купальнику", – написала на італійському Ольга під фото в Instagram.

З недавніх пір, як українка з "Шахтаря" затьмарила головну красуню Італії, за сторінкою Ольги в Instagram стежать і в Італії. Побачивши знімки красуні в купальнику, вони засипали її компліментами і жартами:

Чому ви вибрали Шахтар? Де Дзербі:

Випадково за приходом Роберто де Дзербі стоїть не Ольга?

Яке видовище

Ви насолоджуєтеся сонцем, а ми насолоджуємося вами

Обіцянки стримали і навіть перевиконали!

І як тепер спати?

Як завжди, чудово

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