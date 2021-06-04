Гарячі фото ведучої каналу Шахтаря зводять з розуму італійців

Ведуча клубного каналу Шахтаря Ольга Каленчук підірвала Мережу серією відвертих фото з відпочинку. Дівчина похвалилася знімками з відпочинку, де вона позує біля басейну в бікіні.
"Я насолоджуюся сонцем в купальнику", – написала на італійському Ольга під фото в Instagram.
З недавніх пір, як українка з "Шахтаря" затьмарила головну красуню Італії, за сторінкою Ольги в Instagram стежать і в Італії. Побачивши знімки красуні в купальнику, вони засипали її компліментами і жартами:
- Чому ви вибрали Шахтар? Де Дзербі:
- Випадково за приходом Роберто де Дзербі стоїть не Ольга?
- Яке видовище
- Ви насолоджуєтеся сонцем, а ми насолоджуємося вами
- Обіцянки стримали і навіть перевиконали!
- І як тепер спати?
- Як завжди, чудово
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