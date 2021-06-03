Ви це бачили? Гола жінка завдала першого удару по м'ячу в матчі збірних

31 рік тому в Будапешті відбувся найнеймовірніший початок матчу в історії футболу. Гру збірних Угорщини і Колумбії своїм ударом відкрила оголена красуня

1990 рік. Угорщина - Колумбія. Перший удар по м'ячу / Фото: Twitter

31 рік тому відбулося найнеймовірніше розведення м'яча з центру поля в історії футболу. У Будапешті на стадіоні імені Ференца Пушкаша в товариському матчі зустрічалися Угорщина і Колумбія. І перший удар по м'ячу в цьому поєдинку завдав не гравець, не талісман якоїсь із команд і не запрошена зірка естради, а пишногруда красуня, яка вийшла на поле в одних трусиках.

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Це була не дівчина-стрікер а-ля напівгола Кінсі Воланські, яка вибігла на газон у Мадриді під час фіналу ЛЧ-2019 Ліверпуль – Тоттенгем (2:0), після чого її ледь зуміли піймати стюарди.

Ні. У Будапешті навмисне запросили відкрити матч оголену діву – це символізувало падіння комуністичного режиму і лібералізацію прав жінок в Угорщині. Словом, нехай живе свобода!

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Відзначимо, що на власні очі на трибунах у Будапешті за цим спостерігали чотири тисячі глядачів, які почали заграваюче свистіти оголеній дівчині. Коли вона завдала удару по м'ячу, відомий своєю шевелюрою капітан колумбійців Карлос Вальдеррама, не відводячи очей від бюста красуні, їй поаплодував.

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Правда, як слід налаштуватися на футбол колумбійцям після цього "голого" розведення м'яча не вдалося. Вони програли угорцям – 1:3.