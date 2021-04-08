Звідки він взявся? Матч Ліги Європи на порожньому стадіоні зірвав голий уболівальник (фото)

Фанат зумів пробратися на арену, хоча зустріч проходила при порожніх трибунах

Матч 1/4 фіналу Ліги Європи між іспанською Гранадою і англійським Манчестер Юнайтед був перерваний на 21-й хвилині через голого уболівальника, який вискочив на поле.

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Оголений чоловік з оригінальною шевелюрою з'явився з нізвідки і спокійно пробігся по полю в чому мати народила. Поліція швидко скрутила стрікер і потягла з поля.

Тепер головне розібратися, як він примудрився пробратися на арену, адже матч проходив при порожніх трибунах через карантинні обмеження.

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Нагадаємо, що один з найвідоміших випадків вибігання на поле за останній час трапився в мадридському фіналі Ліги чемпіонів між Ліверпулем і Тоттенхемом (2:0) в 2019 році. Тоді на поле вискочила чарівна блондинка Кінсі Воланскі, яка стала в підсумку світовою знаменитістю.

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