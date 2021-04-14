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Блондинка з фіналу Ліги чемпіонів вирішила розважитися, але мало не вбилася з парашутом (відео)

14 квітня, 11:38

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Приземлення пишногрудої блондинки Кінсі Воланські після екстремального стрибка видалося досить болючим – на щастя, американська красуня вціліла

Пишногруда американська блондинка Кінсі Воланські, що стала знаменитою після вибігання на поле у фіналі ЛЧ-2019, продовжує лоскотати нерви собі і своїм шанувальникам.

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Спершу Воланські вирішила поплавати в компанії акул.

Після цього красуня з фіналу Ліги чемпіонів випробувала електрошокер на своїх сідницях. Дівчина від болю підкосилися.

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А тепер Кінсі Воланські в пошуках додаткового адреналіну вирішила стрибнути з парашутом. І не дуже вдало приземлилася.

Кінсі Воланські. Стрибок з парашутом Відео: Instagram

"Це приземлення мене вбило", – написала після стрибка Кінсі, зазнавши кількох ушкоджень, у себе в Instagram

На щастя, слово "вбило" було вжито образно, а не буквально.

Дивіться яскраві фото Кінсі Воланські

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парашют Ліга чемпіонів WAGs Кинси Волански

Джерело: Сегодня|Спорт

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