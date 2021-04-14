Блондинка з фіналу Ліги чемпіонів вирішила розважитися, але мало не вбилася з парашутом (відео)

Пишногруда американська блондинка Кінсі Воланські, що стала знаменитою після вибігання на поле у фіналі ЛЧ-2019, продовжує лоскотати нерви собі і своїм шанувальникам.
Спершу Воланські вирішила поплавати в компанії акул.
Після цього красуня з фіналу Ліги чемпіонів випробувала електрошокер на своїх сідницях. Дівчина від болю підкосилися.
А тепер Кінсі Воланські в пошуках додаткового адреналіну вирішила стрибнути з парашутом. І не дуже вдало приземлилася.
"Це приземлення мене вбило", – написала після стрибка Кінсі, зазнавши кількох ушкоджень, у себе в Instagram
На щастя, слово "вбило" було вжито образно, а не буквально.
Дивіться яскраві фото Кінсі Воланські
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Згадаймо, як Кінсі Воланські перервала фінал Ліги чемпіонів-2019
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