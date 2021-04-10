Груди вириваються з купальника: сексуальна йога від Пейдж Ванзант

Американська зірка змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант продовжує ділиться з фоловерами пікантними фото зі свого позазмагального життя. Одних вони дратують – мовляв, де твої успіхи в спорті? Інші, навпаки, захоплюються блондинкою.

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Цього разу 27-річна спортсменка, кількість підписників якої вже майже досягла трьох мільйонів, показала в Instagram, як вона займається йогою. На деяких спокусливих знімках груди не поміщаються в купальник.

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Нагадаємо, в лютому Пейдж Ванзант невдало дебютувала в лізі кулачних боїв Вare Knuckle Fighting Championship, рішенням суддів програвши своїй співвітчизниці Брітен Гарт. Побачимо, що буде далі!

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