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Пишногруда Аліса: гарячі фото дружини українського штангіста, що спопелив Червону площу

11 квітня, 01:42

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

"Люблю-куплю-поїдемо" – ось що найцінніше в чоловікові на думку дружини Дмитра Чумака

Героєм спортивного вікенду став український штангіст Дмитро Чумак, який виграв в Москві "золото" чемпіонату Європи з важкої атлетики в категорії до 109 кг.

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Після своєї перемоги Чумак опублікував вогняний пост, додавши до рядків з пісні "Москва" групи "Ленінград" ("Вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком") фото палаючої Червоної площі.

Дмитро Чумак

Дмитро Чумак / Фото: Getty Images

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Тим часом дружина чемпіона Аліса зізналася, що під час вирішальних спроб чоловіка в столиці РФ вона ледве третю дитину не народила. "Гімн нашої країни особливо приємно звучить в Москві і Токіо", – додала при цьому дружина Чумака, давши зрозуміти, що цього літа чекає медалі найвищої проби від Дмитра і на Олімпійських іграх в столиці Японії.

Дивіться фото Дмитра Чумака і його дружини Аліси

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Відзначимо, що у Дмитра Чумака та Аліси – двоє синів. Причому молодшого Аліса народила зовсім недавно – 8 лютого. Вага малюка склала богатирські 4220 грамів, зріст – 57 см.

Під час вагітності настрій у дружини штангіста часто змінювався. То вона не могла натішитися. "Найпрекрасніший період у житті жінки. Таким дивним чином влаштована природа, що всередині тебе росте людина. Жоден чоловік не відчує цього, це наша маленька потаємна місія і жіноча таємниця", – писала у себе в Instagram Аліса.

То вона ледь не панікувала: "Вагітність під час пандемії і загальної паніки – це стресово. Та ще й нагнітають кількістю смертей і заражених. Вагітним майже нічого не можна, крім парацетамолу, звідси і страх. Тривожні, одначе, часи".

На щастя, хлопчик благополучно з'явився на світ, і два місяці тому Дмитро Чумак великими буквами, можна сказати, прокричав про це.

До речі, хоч разом Дмитро Чумак і Аліса вже багато років, одружилися вони в кінці 2019-го. Чим красуню підкорив спортсмен?

"Сьогодні в листуванні з чоловіком зрозуміла, що ж так цінно в чоловікові. Всього три слова: люблю-куплю-поїдемо. Дівчата, згодні? Або є що додати?", – жартувала з цього приводу Аліса

При цьому іноді Аліса підтримує чоловіка безпосередньо на змаганнях, як це було на переможному Кубку світу-2020 в Римі.

"Є таке відчуття нескінченної гордості. Щоразу, коли він піднімається на п'єдестал, я знаю, що це не випадковість, це наполеглива праця, терпіння, впертість, обмеження і багато іншого. Складно описати, що я відчуваю, перебуваючи на змаганнях. Кожного разу я кажу – він чемпіон, він сильний, ні на секундочку ніколи не сумніваюся в його перемозі. Хай буде так!" – ділиться своїми відчуттями Аліса

Утім, Дмитро Чумак – не єдиний годувальник в сім'ї. Аліса теж робить свій внесок, займаючись власним брендом одягу.

Що стосується секрету успішного шлюбу, то Аліса каже так: "Взагалі, з жінкою дуже просто! Днем – як з дитиною. Вночі – як з дорослою".

Дивіться більше фото дружини Дмитра Чумака

Нагадаємо, на європейській першості-2021 столиці РФ до Дмитра Чумака у збірної України золотими були тільки дівчата – Каміла Конотоп, Ірина Деха і Аліна Марущак.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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штанга важка атлетика Дмитро Чумак WAGs

Джерело: Сегодня|Спорт

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