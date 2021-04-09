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Гімн України не перестає звучати в Москві: ще одна наша важкоатлетка – найкраща в Європі

9 квітня, 22:02

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Аліна Марущак із Хмельниччини перемогла у ваговій категорії до 81 кг за сумою двооборства

Збірна України продовжує успішно виступати на чемпіонаті Європи з важкої атлетики в столиці Росії. Причому, медалі виключно вищої проби беруть наші представниці прекрасної статі. Спочатку Каміла Конотоп стала найсильнішою жінкою Європи у вазі до 55 кг.

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Потім Ірина Деха виграла чемпіонат Європи в Москві, обійшовши двох росіянок в категорії до 76 кг. І ось сьогодні до подруг по збірній приєдналася 24-річна Аліна Марущак (до 81 кг). Правда, ця категорія не входить до програми Олімпійських ігор.

Представниця Хмельницької області стала найкращою в ривку (109 кг) і в сумі двоборства (236 кг), а в поштовху (127 кг) взяла малу "бронзу". У цій вправі українка поступилася француженці Жоель Найо-Кечанке (131 кг) і вірменці Ліані Гуюрджан (129 кг). Однак гімн прозвучав саме на честь Марущак.

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У чоловічій українській команді на п'єдестал піднімався лише Дмитро Вороновський. У вазі до 55 кг він посів третє місце.

Тим часом, колишня українська фігуристка Баюл продовжує війну з росіянами.

Дивіться, як нагороджували харків'янку Ірину Деху в Москві:

Ірина Деха – чемпіонка Європи-2021 з важкої атлетики Відео: Матч ТВ

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