Пышногрудая Алиса: горячие фото жены украинского штангиста, испепелившего Красную площадь

"Люблю-куплю-поедем" – вот что самое ценное в мужчине по мнению супруги Дмитрия Чумака

Героем спортивного уикенда стал украинский штангист Дмитрий Чумак, выигравший в Москве "золото" чемпионата Европы по тяжелой атлетике в категории до 109 кг.

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После своей победы Чумак опубликовал огненный пост, добавив к строкам из песни "Москва" группы "Ленинград" ("Вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком") фото горящей Красной площади.

Дмитрий Чумак / Фото: Getty Images

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Между тем жена чемпиона Алиса призналась, что во время решающих попыток мужа в столице РФ чуть третьего ребенка не родила. "Гимн нашей страны особенно приятно звучит в Москве и Токио", – добавила при этом супруга Чумака, дав понять, что ближайшим летом ждет медаль высшей пробы от Дмитрия и на Олимпийских играх в столице Японии.

Смотрите фото Дмитрия Чумака и его жены Алисы

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Отметим, что у Дмитрия Чумака и Алисы – двое сыновей. Причем младшего Алиса родила совсем недавно – 8 февраля. Вес малыша составил богатырские 4220 граммов, рост – 57 см.

Во время беременности настроение у жены штангиста часто менялось. То она не могла нарадоваться. "Самый прекрасный период в жизни женщины. Таким чудным образом устроена природа, что внутри тебя растет человек. Ни один мужчина не испытает этого, это наша маленькая сокровенная миссия и женская тайна", – писала у себя в Instagram Алиса.

То она едва не паниковала: "Беременность во время пандемии и всеобщей паники – это стрессово. Да еще и нагнетают количеством смертей и зараженных. Беременным практически ничего нельзя, кроме парацетамола, отсюда и страх. Стремные времена, однако".

Тем не менее мальчик благополучно появился на свет, и два месяца назад Дмитрий Чумак большими буквами, можно сказать, прокричал об этом.

Кстати, хоть вместе Дмитрий Чумак и Алиса уже много лет, поженились они в конце 2019-го. Чем красотку покорил спортсмен?

"Сегодня в переписке с мужем поняла, что же так ценно в мужчине. Всего три слова: люблю-куплю-поедем. Девочки, согласны? Или есть что добавить?", – шутила по этому поводу Алиса

При этом иногда Алиса поддерживает мужа непосредственно на соревнованиях, как это было на победном Кубке мира-2020 в Риме.

"Есть такое чувство бесконечной гордости. Каждый раз, когда он поднимается на пьедестал, я знаю, что это не случайность, это упорный труд, терпение, упрямство, ограничения и многое другое. Сложно описать, что я чувствую, находясь на соревнованиях. Каждый раз я говорю – он чемпион, он сильный, ни на секундочку никогда не сомневаюсь в его победе. Да будет так!" – делится своими ощущениями Алиса

Между тем Дмитрий Чумак – не единственный кормилец в семье. Алиса тоже вносит свою лепту, занимаясь собственным брендом одежды.

Что касается секрета успешного брака, то Алиса говорит следующее: "Вообще, с женщиной очень просто! Днем – как с ребенком. Ночью – как со взрослой".

Смотрите больше фото жены Дмитрия Чумака

Напомним, на европейском первенстве-2021 в столице РФ до Дмитрия Чумака у сборной Украины золотыми становились только девушки – Камила Конотоп, Ирина Деха и Алина Марущак.

Видео: Сегодня

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