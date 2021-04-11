Українська
$ 27,98
33,23
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Пышногрудая Алиса: горячие фото жены украинского штангиста, испепелившего Красную площадь

11 апреля, 01:42

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

"Люблю-куплю-поедем" – вот что самое ценное в мужчине по мнению супруги Дмитрия Чумака

Героем спортивного уикенда стал украинский штангист Дмитрий Чумак, выигравший в Москве "золото" чемпионата Европы по тяжелой атлетике в категории до 109 кг.

Реклама

После своей победы Чумак опубликовал огненный пост, добавив к строкам из песни "Москва" группы "Ленинград" ("Вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком") фото горящей Красной площади.

Дмитрий Чумак

Дмитрий Чумак / Фото: Getty Images

Реклама

Между тем жена чемпиона Алиса призналась, что во время решающих попыток мужа в столице РФ чуть третьего ребенка не родила. "Гимн нашей страны особенно приятно звучит в Москве и Токио", – добавила при этом супруга Чумака, дав понять, что ближайшим летом ждет медаль высшей пробы от Дмитрия и на Олимпийских играх в столице Японии.

Смотрите фото Дмитрия Чумака и его жены Алисы

Реклама

Реклама

Отметим, что у Дмитрия Чумака и Алисы – двое сыновей. Причем младшего Алиса родила совсем недавно – 8 февраля. Вес малыша составил богатырские 4220 граммов, рост – 57 см.

Во время беременности настроение у жены штангиста часто менялось. То она не могла нарадоваться. "Самый прекрасный период в жизни женщины. Таким чудным образом устроена природа, что внутри тебя растет человек. Ни один мужчина не испытает этого, это наша маленькая сокровенная миссия и женская тайна", – писала у себя в Instagram Алиса.

То она едва не паниковала: "Беременность во время пандемии и всеобщей паники – это стрессово. Да еще и нагнетают количеством смертей и зараженных. Беременным практически ничего нельзя, кроме парацетамола, отсюда и страх. Стремные времена, однако".

Тем не менее мальчик благополучно появился на свет, и два месяца назад Дмитрий Чумак большими буквами, можно сказать, прокричал об этом.

Кстати, хоть вместе Дмитрий Чумак и Алиса уже много лет, поженились они в конце 2019-го. Чем красотку покорил спортсмен?

"Сегодня в переписке с мужем поняла, что же так ценно в мужчине. Всего три слова: люблю-куплю-поедем. Девочки, согласны? Или есть что добавить?", – шутила по этому поводу Алиса

При этом иногда Алиса поддерживает мужа непосредственно на соревнованиях, как это было на победном Кубке мира-2020 в Риме.

"Есть такое чувство бесконечной гордости. Каждый раз, когда он поднимается на пьедестал, я знаю, что это не случайность, это упорный труд, терпение, упрямство, ограничения и многое другое. Сложно описать, что я чувствую, находясь на соревнованиях. Каждый раз я говорю – он чемпион, он сильный, ни на секундочку никогда не сомневаюсь в его победе. Да будет так!" – делится своими ощущениями Алиса

Между тем Дмитрий Чумак – не единственный кормилец в семье. Алиса тоже вносит свою лепту, занимаясь собственным брендом одежды.

Что касается секрета успешного брака, то Алиса говорит следующее: "Вообще, с женщиной очень просто! Днем – как с ребенком. Ночью – как со взрослой".

Смотрите больше фото жены Дмитрия Чумака

Напомним, на европейском первенстве-2021 в столице РФ до Дмитрия Чумака у сборной Украины золотыми становились только девушки – Камила Конотоп, Ирина Деха и Алина Марущак.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

штанга тяжелая атлетика Дмитрий Чумак WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Таки плагиат? Россия трусливо ответила на обвинения Баюл
Таки плагиат? Россия трусливо ответила на обвинения БаюлДругие
Дарья Белодед игриво пожелала хорошего дня, Марина Бех возмутилась
Дарья Белодед игриво пожелала хорошего дня, Марина Бех возмутиласьДругие
Вот это бюст! Космическая грудь Марины Бех-Романчук
Вот это бюст! Космическая грудь Марины Бех-РоманчукДругие
Красавица-дзюдоистка похвасталась именным вином
Красавица-дзюдоистка похвасталась именным виномДругие
Первый силач мира умер в России после своего юбилея
Первый силач мира умер в России после своего юбилеяДругие
Чем занять себя во время локдауна: подборка лучших фильмов о спорте
Чем занять себя во время локдауна: подборка лучших фильмов о спортеДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять