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Чуть третьего не родила! Реакция жены украинского штангиста на его победу в Москве

10 апреля, 21:04

Олег Люлька Олег Люлька

Алиса эмоционально поздравила супруга с "золотом" чемпионата Европы, а теперь того же ждет и на Олимпиаде

Жена украинского штангиста Дмитрия Чумака, выигравшего "золото" чемпионата Европы в Москве в весовой категории до 109 кг, эмоционально отреагировала на победу своего мужа.

"Я и дети безумно гордимся тобой! Чуть не родила третьего", – написала у себя в Instagram жена Дмитрия Чумака Алиса

"Ты чемпион ! И в третий раз доказал это. Гимн нашей страны особенно приятно звучит в Москве и Токио", – добавила Алиса, дав понять, что ближайшим летом ждет медаль высшей пробы от мужа и на Олимпийских играх в столице Японии

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Отметим, что у Дмитрия Чумака и Алисы – двое сыновей. Причем младшего Алиса родила совсем недавно – 8 февраля. Вес малыша составил богатырские 4220 граммов, рост – 57 см.

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Дмитрий Чумак и его жена

Дмитрий Чумак и его жена / Фото: Instagram

Напомним, что в карьере 30-летнего штангиста из Скадовска Дмитрия Чумака это уже третий титул чемпиона Европы. Ранее он был золотым в Сплите-2017 и Батуми-2019.

Дмитрий Чумак

Дмитрий Чумак / Фото: Instagram

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На европейском первенстве-2021 в столице РФ до этого у Украины золотыми становились только девушки – Камила Конотоп, Ирина Деха и Алина Марущак.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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штанга тяжелая атлетика Дмитрий Чумак WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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