Обнаженные съемки немецкого ангела: чемпионка мира любит фото топлес

Двукратная чемпионка мира в прыжках на лыжах с трамплина Юлиана Зайфарт решила детальнее показать свое идеальное тело и на официальной странице в Instagram выложила откровенное фото топлес.
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"Его имя для этой фотографии было "Медовый месяц". Ты – волшебный", – подписала снимок немецкая красавица и обратилась к фотографу
Показать себя во всей красе Юлиана решилась не впервые. Не так давно спортсменка уже снималась для немецкого Playboy. После чего ее телефон буквально разрывался в течение нескольких дней от разных предложений.
Немецкая чемпионка мира также рассказывала, что было для нее сложнее: раздеться на съемках или впервые прыгнуть с трамплина. "Ни то, ни другое не является сложным. Но и то, и то должно идти от сердца, чтобы результат получился классным".
31-летняя Зайфарт — уроженка Айзенаха (Германия). Помимо двух титулов на чемпионатах мира по прыжкам на лыжах с трамплина Юлиана является обладательницей золотой медали чемпионата мира по лыжным видам спорта среди юниоров (2006).
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