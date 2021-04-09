Футболист Динамо завел роман с моделью Playboy: фото красотки

Полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич не теряет время зря во время вынужденного простоя из-за травмы. Словенский легионер киевлян разошелся с длинноногой датчанкой Мари Бокель и завел роман с очаровательной моделью Альвиной.
Парочка не афиширует свои отношения, но оба подписаны на друг друга в соцсетях, а также в их сторис часто пересекаются фото с похожих локаций.
Альвина любит рисовать, о чем регулярно информирует своих подписчиков в Instagram, также красотка принимала участие в сьемках для журнала Playboy, сообщает tribuna.
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