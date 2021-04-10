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Оголені зйомки німецького ангела: чемпіонка світу любить фото топлес

10 квітня, 14:38

Олена Павлова Олена Павлова

Юліана Зайфарт пишається своїм тілом і не соромиться його показувати

Дворазова чемпіонка світу в стрибках на лижах з трампліну Юліана Зайфарт вирішила детальніше показати своє ідеальне тіло і на офіційній сторінці в Instagram виклала відверте фото топлес.

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"Його ім'я для цієї фотографії було "Медовий місяць". Ти – чарівний", – підписала знімок німецька красуня і звернулася до фотографа

Показати себе у всій красі Юліана зважилася не вперше. Не так давно спортсменка вже знімалася для німецького Playboy. Після чого її телефон буквально розривався протягом декількох днів від різних пропозицій.

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Німецька чемпіонка світу також розповідала, що було для неї складніше: роздягнутися на зйомках або вперше стрибнути з трампліну. "Ні те, ні інше не є складним. Але і те, і те має йти від серця, щоб результат вийшов класним".

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31-річна Зайфарт – уродженка Айзенаха (Німеччина). Крім двох титулів на чемпіонатах світу зі стрибків на лижах з трампліна Юліана є володаркою золотої медалі чемпіонату світу з лижних видів спорту серед юніорів (2006).

Раніше ми писали, що футболіст Динамо завів роман з моделлю Playboy: фото красуні.

Ми також розповідали, що порнозірка розважалася з трьома гравцями МЮ: "Вони не люблять платити за секс".

Відео: Instagram

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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