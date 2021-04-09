Порнозвезда развлекалась с тремя игроками МЮ: Они не любят платить за секс

Венгерская порнозвезда Шона Ривер сделала сенсационное заявление, что предоставляла эскорт-услуги трем футболистам английского Манчестер Юнайтед. Правда, не называла имен игроков гранда Премьер-лиги. Ранее порнозвезда стала боссом в клубе Андрея Ярмоленко.

Ривер рассказала, что футболисты Премьер-лиги не любят платить за секс и ожидают, что эскорт будет работать бесплатно: "Они ожидают, что ты будешь с ними, потому что они знаменитости, но на самом деле они не хотят встречаться с тобой. Они хотят, чтобы ты была подружкой в тени. То, что у них много денег, не означает, что они хотят быть щедрыми".

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По информации The Sun, 28-летняя Шона также утверждала, что одна звезда "Красных дьяволов" взяла у нее 200 евро, чтобы заплатить за пиццу, но позже игрок так и не вернул деньги. Ривер добавил: "Его эго, вероятно, ранило то, что он платил мне".

Напомним, что вчера в первом четвертьфинале Лиги Европы Манчестер Юнайтед обыграл Гранаду со счетом 2:0.

Ранее мы писали, что фанаты восхищались красотой спортсменки, а она оказалась порнозвездой.

Также стало известно, что футболист Динамо завел роман с моделью Playboy.

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