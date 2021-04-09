Українська
$ 27,98
33,23
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Новости футбола

Порнозвезда развлекалась с тремя игроками МЮ: Они не любят платить за секс

9 апреля, 12:02

Елена Павлова Елена Павлова

Новый скандал в английском футболе из-за венгерской красотки

Венгерская порнозвезда Шона Ривер сделала сенсационное заявление, что предоставляла эскорт-услуги трем футболистам английского Манчестер Юнайтед. Правда, не называла имен игроков гранда Премьер-лиги. Ранее порнозвезда стала боссом в клубе Андрея Ярмоленко.

Ривер рассказала, что футболисты Премьер-лиги не любят платить за секс и ожидают, что эскорт будет работать бесплатно: "Они ожидают, что ты будешь с ними, потому что они знаменитости, но на самом деле они не хотят встречаться с тобой. Они хотят, чтобы ты была подружкой в тени. То, что у них много денег, не означает, что они хотят быть щедрыми".

Читайте также: Форвард МЮ в одном матче повторил рекорды Бобби Чарльтона и Роналду

По информации The Sun, 28-летняя Шона также утверждала, что одна звезда "Красных дьяволов" взяла у нее 200 евро, чтобы заплатить за пиццу, но позже игрок так и не вернул деньги. Ривер добавил: "Его эго, вероятно, ранило то, что он платил мне".

Напомним, что вчера в первом четвертьфинале Лиги Европы Манчестер Юнайтед обыграл Гранаду со счетом 2:0.

Ранее мы писали, что фанаты восхищались красотой спортсменки, а она оказалась порнозвездой.

Также стало известно, что футболист Динамо завел роман с моделью Playboy.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
футболист эскорт чемпионат Англии Манчестер Юнайтед порноактриса
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина – Казахстан: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022
Украина – Казахстан: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022Футбол
Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+
Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+Футбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Украинцы гарантированно попадут на ЧМ-2022 в Катаре
Украинцы гарантированно попадут на ЧМ-2022 в КатареЧМ 2022 Катар
Первая жертва отбора на ЧМ-2022: Беларусь осталась без главного тренера
Первая жертва отбора на ЧМ-2022: Беларусь осталась без главного тренераЧМ 2022 Катар
Ради спасения мамы футболист прервал сезон, но победить коронавирус не смог
Ради спасения мамы футболист прервал сезон, но победить коронавирус не смогФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять