Порнозірка розважалася з трьома гравцями МЮ: Вони не люблять платити за секс

Угорська порнозірка Шона Рівер зробила сенсаційну заяву, що надавала ескорт-послуги трьом футболістам англійського Манчестер Юнайтед. Правда, не називала імен гравців гранда Прем'єр-ліги. Раніше порнозірка стала босом в клубі Андрія Ярмоленка.

Рівер розповіла, що футболісти Прем'єр-ліги не люблять платити за секс і очікують, що ескорт буде працювати безкоштовно: "Вони чекають, що ти будеш з ними, тому що вони знаменитості, але насправді вони не хочуть зустрічатися з тобою. Вони хочуть, щоб ти була подружкою в тіні. Те, що у них багато грошей, не означає, що вони хочуть бути щедрими".

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За інформацією The Sun, 28-річна Шона також стверджувала, що одна зірка "Червоних дияволів" взяла у неї 200 євро, щоб заплатити за піцу, але пізніше гравець так і не повернув гроші. Рівер додала: "Його его, ймовірно, зачепило те, що він платив мені".

Нагадаємо, що вчора в першому чвертьфіналі Ліги Європи Манчестер Юнайтед обіграв Гранаду з рахунком 2:0.

Раніше ми писали, що фанати захоплювалися красою спортсменки, а вона виявилася порнозіркою.

Також стало відомо, що футболіст Динамо завів роман з моделлю Playboy.

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