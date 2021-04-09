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Форвард МЮ в одному матчі повторив рекорди Боббі Чарльтона і Роналду

9 квітня, 10:13

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Рашфорд ще має шанс поліпшити показники в поточному сезоні

Нападаючий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд відзначився забитим м'ячем у матчі 1/4 фіналу Ліги Європи проти Гранади (2:0). Для форварда збірної Англії цей гол став восьмим в поточному єврокубковому сезоні.

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Це дозволило Рашфорду повторити рекорд легенди МЮ Боббі Чарльтона за кількістю голів в одному єврокубковому сезоні серед англійських футболістів – Чарльтон забив 8 м'ячів в сезоні 1964/1965.

Крім цього, Маркус повторив рекорд Кріштіану Роналду по голам в єврокубках у складі МЮ, який португалець встановив в сезоні 2007/2008.

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Раніше ми писали, що в матчі Ліги Європи болбой кинув м'ячем в обличчя гравцеві Роми. Італійці помстилися за негостинність і повернулися з Амстердаму з перемогу.

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Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду Боббі Чарльтон Маркус Рашфорд

Джерело: Сегодня|Спорт

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