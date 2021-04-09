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Футболіст Динамо завів роман з моделлю Playboy: фото красуні

9 квітня, 10:51

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

У Вербича відмінний смак

Півзахисник київського Динамо Беньямін Вербич не втрачає час дарма під час вимушеного простою через травму. Словенська легіонер киян розійшовся з довгоногою датчанкою Марі Бокель і завів роман з чарівною моделлю Альвіною.

Парочка не афішує свої відносини, але обидва підписані на один одного в соцмережах, а також в їх сторіс часто перетинаються фото зі схожих локацій.

Альвіна полюбляє малювати, про що регулярно інформує своїх підписників в Instagram, також красуня брала участь в зйомках для журналу Playboy, повідомляє tribuna.

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WAGs Беньямін Вербіч

Джерело: Сегодня|Спорт

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