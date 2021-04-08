Палка лялечка! Наречена Роналду вибрала до літа неймовірний купальник

Наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес готується до нового пляжного сезону і вже запасається ефектними купальниками. Підписники знайшли в моделі спекотної іспанки мотиви Сходу, Північної Африки і навіть Мексики.
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"Палка", "Лялька", "Шикарна", "Ідеальна", "Скарб", "Люблю тебе", – писали Родрігес захоплені шанувальники з усіх куточків Землі. Дуже багато фоловерів виявилося у Джорджини в арабських країнах.
Раніше Джорджина розповіла, що їй було соромно тренуватися поруч з Роналду. Нагадаємо, що Роналду познайомився з Родрігес у 2016 році в бутіку Мадрида, де працювала дівчина. Колишня танцівниця народила футболістові дочку і разом з ним виховує ще трьох його дітей.
Також недавно Джорджина Родрігес в бікіні прикрасила обкладинку журналу. Дівчина Роналду сфотографувалася в відвертому образі. Всього за кілька годин фото зібрало понад мільйон лайків і тисячі захоплених коментарів.
Дивіться, як тренується наречена Роналду
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