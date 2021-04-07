Прикрила груди рукою: велосипедистка показала нове гаряче фото

Колишня словацька велосипедистка Люсія Яворчекова, яка проміняла двоколісного коня на зухвалу білизну і модельний бізнес, в черговий раз продемонструвала, що не помилилася з вибором професії. На новому знімку у себе в Instagram Люсія позувала на тлі океану лише в одних трусиках, прикривши шикарні груди рукою.
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