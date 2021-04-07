Русский
$ 27,84
32,9
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Українська телеведуча вразила ідеальною фігурою: захопився навіть олімпійський чемпіон

7 квітня, 21:05

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Юлія Палько продовжує набирати свою найкращу форму

Ведуча телеканалу Shakhtar TV Юлія Палько похвалилася в соцмережах ідеальною фігурою. Дівчина сфотографувалася відразу після тренування, пробігши майже 10 км.

"Сьогодні знову бігала. Продовжую набирати свою найкращу форму", – написала красуня в Instagram.

Реклама

"Це такий приз, наприкінці 10 км?" – жартома запитав в коментарях олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв.

Ще фото Юлії Палько:

Реклама

Читайте також:

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

ведуча телеведуча WAGs Юлія Палько

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Україна – Казахстан: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022
Україна – Казахстан: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022Футбол
Ірина Морозюк показала свою улюблену позу в сексі. Фото 18+
Ірина Морозюк показала свою улюблену позу в сексі. Фото 18+Футбол
Українці гарантовано потраплять на ЧС-2022 в Катарі
Українці гарантовано потраплять на ЧС-2022 в КатаріЧС 2022 Катар
Перша жертва відбору на ЧС-2022: Білорусь залишилася без головного тренера
Перша жертва відбору на ЧС-2022: Білорусь залишилася без головного тренераЧС 2022 Катар
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонів
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонівФутбол
Заради порятунку мами футболіст перервав сезон, але перемогти коронавірус не зміг
Заради порятунку мами футболіст перервав сезон, але перемогти коронавірус не змігФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти