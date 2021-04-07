Українська телеведуча вразила ідеальною фігурою: захопився навіть олімпійський чемпіон

Ведуча телеканалу Shakhtar TV Юлія Палько похвалилася в соцмережах ідеальною фігурою. Дівчина сфотографувалася відразу після тренування, пробігши майже 10 км.

"Сьогодні знову бігала. Продовжую набирати свою найкращу форму", – написала красуня в Instagram.

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"Це такий приз, наприкінці 10 км?" – жартома запитав в коментарях олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв.

Ще фото Юлії Палько:

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