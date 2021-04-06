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Ніжки зводять з розуму! Дивіться, яку богиню гравець збірної України привіз з собою з Греції

6 квітня, 21:22

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Олександр Липовий і його красуня-дружина відзначили п'ять років разом

Захисник збірної України та баскетбольного клубу Прометей Олександр Липовий відсвяткував 5 років свого шлюбу з чарівною брюнеткою Олександрою. Минулого року разом з дружиною Липовий повернувся до України після чотирьох років виступів у чемпіонаті Греції.

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Півтора року тому дівчина з модельними параметрами вирішила стати блогером:

"Мене звуть Саша, і я дружина кращого в світі чоловіка і баскетболіста. Моє життя дуже цікаве і водночас не таке просте, як може здатися багатьом на перший погляд. Саме про це я вирішила вести свій блог, розповідати про + і – життя на кілька країн. Про місця, де варто побувати, і на що не варто витрачати твій час"

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Нагадаємо, що в квітні 2020 року Липовий увійшов до числа кращих гравців чемпіонату Греції – одного з найсильніших на континенті. Угода українця в "Промітеасі" мала діяти ще рік. Олександром в клубі були дуже задоволені. Але в сезоні-2020/2021 через пандемію клуб зменшив бюджет і не зміг платити Липовому таку зарплату, яка прописана в контракті.

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Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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дружина Олександр Липовий чемпіонат України з баскетболу WAGs Прометей
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