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Ножки сводят с ума! Смотрите, какую богиню игрок сборной Украины привез с собой из Греции

6 апреля, 21:22

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Александр Липовый и его красавица-жена отметили пять лет вместе

Защитник сборной Украины и баскетбольного клуба Прометей Александр Липовый отпраздновал 5 лет своего брака с очаровательной брюнеткой Александрой. В прошлом году вместе с женой Липовый вернулся в Украину после четырех лет выступления в чемпионате Греции.

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Полтора года назад девушка с модельными параметрами решила стать блогером:

"Меня зовут Саша, и я жена лучшего в мире мужчины и баскетболиста. Моя жизнь очень интересная и в то же время не такая простая, как может показаться многим на первый взгляд. Именно об этом я решила вести свой блог, рассказывать о + и – жизни на несколько стран. О местах, где стоит побывать, и на что не стоит тратить твое время"

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Напомним, что в апреле 2020 года Липовый вошел в число лучших игроков чемпионата Греции – одного из самых сильных на континенте. Соглашение украинца в "Промитеасе" должно была действовать еще год. Александром в клубе были очень довольны. Но в сезон-2020/2021 из-за пандемии клуб уменьшил бюджет и не смог платить Липовому такую зарплату, как прописано в контракте.

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