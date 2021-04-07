Просто тренер мрії! Гаряча Пауліна заганяє вас на корті

Спокуслива чилійка Пауліна Бланконе зуміла зробити успішну кар'єру в тенісі, зате її уроки користуються популярністю на батьківщині. А кількість підписників в Instagram шатенки постійно зростає завдяки сексуальним фото в бікіні та екіпіровці, що облягає. Тепер же дівчина вирішила побалувати фоловерів гарячими фото з відпочинку.

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"Поверніть мене в Карибський басейн", – підписала знімок чорному бікіні Пауліна

"Прекрасна", "Така гаряча", "З кожним вдень все красивіша", "Яка крихітка", "Поверни мені моє серце", – захоплювалися Бланко шанувальники.

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Також Бланко здобула освіту в університеті, ставши фахівцем зі зв'язків з громадськістю. У минулому році 26-річна Пауліна приєдналася до відомого в минулому тенісиста і тренера Орасіо де ла Пеньї в його новому клубі. 4 уроки від Бланко стоять в еквіваленті на гривні приблизно 2350.

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