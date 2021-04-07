Просто тренер мечты! Горячая Паулина загоняет вас на корте

Чилийская красотка очень быстро стала популярной в Instagram

Соблазнительная чилийка Паулина Бланко не сумела сделать успешную карьеру в теннисе, зато ее уроки пользуются популярностью на родине. А количество подписчиков в Instagram шатенки постоянно растет благодаря сексуальным фото в бикини и облегающей экипировке. Теперь же девушка решила побаловать фоловеров горячими фото с отдыха.

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"Верните меня в Карибский бассейн", – подписала снимок черном бикини Паулина

"Прекрасная", "Такая горячая", "С каждым днем все красивее", "Какая малышка", "Верни мне мое сердце", – восторгались Бланко поклонники.

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Также Бланко получила образование в университете, став специалистом по связям с общественностью. В прошлом году 26-летняя Паулина присоединилась к известному в прошлом теннисисту и тренеру Орасио де ла Пенье в его новом клубе. 4 урока от Бланко стоят в эквиваленте на гривны порядка 2350.

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