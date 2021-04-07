Українська
$ 27,84
32,9
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Аппетитная актриса скучает вместе с футболистом Ювентуса: такую красоту нельзя прятать!

7 апреля, 10:41

Елена Павлова , Андрей Трофимов

Аргентинская красотка Ориана Сабатини заявила, что в Турине нечем заняться

Многолетняя возлюбленная аргентинского нападающего Ювентуса Пауло Дибалы подогрела слухи о том, что один из лидеров туринской команды собирается ее покинуть. Известная в Южной Америке певица, актриса и модель Ориана Сабатини пожаловалась на скучную жизнь в Турине. Ранее знойная Ориана готовила Дибалу к матчу с "Динамо".

Реклама

"Проблема в том, что в Турине практически нечем заняться. И это довольно скучно. Как только у нас появляются выходные, мы отправляемся в другие места, потому что Пауло тоже хочет чем-то заниматься. Я пытаюсь занять время и хожу на уроки бокса, готовлю, читаю и пишу песни для пианино", – приводит слова Сабатини Football Italia

Реклама

Ранее с Апеннин поступала информация, что Ювентус отозвал новый контракт аргентинца якобы из-за участия Дибалы в вечеринке в доме Маккенни.

"Пауло просто собрался со своими товарищами по команде поужинать, это бывает каждую среду. Каждый раз приходят одни и те же люди, нас около десяти человек, не знаю, почему пишут про двадцать. Люди просто пытаются создать конфликт", – прокомментировала ситуацию девушка

Реклама

Ориана – дочь известных латиноамериканских актеров Катрин Фулоп и Освальдо Сабатини. А еще многогранная Ориана – племянница легендарной аргентинской теннисистки Габриэлы Сабатини.

Реклама

Смотрите, как Дибала забивал за Ювентус в Италии

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Италии Ювентус Турин скука Пауло Дибала WAGs Турин жена футболиста
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина – Казахстан: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022
Украина – Казахстан: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022Футбол
Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+
Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+Футбол
Украинцы гарантированно попадут на ЧМ-2022 в Катаре
Украинцы гарантированно попадут на ЧМ-2022 в КатареЧМ 2022 Катар
Первая жертва отбора на ЧМ-2022: Беларусь осталась без главного тренера
Первая жертва отбора на ЧМ-2022: Беларусь осталась без главного тренераЧМ 2022 Катар
Ради спасения мамы футболист прервал сезон, но победить коронавирус не смог
Ради спасения мамы футболист прервал сезон, но победить коронавирус не смогФутбол
Украина – Финляндия: онлайн-трансляция отборочного матча чемпионата мира
Украина – Финляндия: онлайн-трансляция отборочного матча чемпионата мираФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять