Аппетитная актриса скучает вместе с футболистом Ювентуса: такую красоту нельзя прятать!

Многолетняя возлюбленная аргентинского нападающего Ювентуса Пауло Дибалы подогрела слухи о том, что один из лидеров туринской команды собирается ее покинуть. Известная в Южной Америке певица, актриса и модель Ориана Сабатини пожаловалась на скучную жизнь в Турине. Ранее знойная Ориана готовила Дибалу к матчу с "Динамо".

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"Проблема в том, что в Турине практически нечем заняться. И это довольно скучно. Как только у нас появляются выходные, мы отправляемся в другие места, потому что Пауло тоже хочет чем-то заниматься. Я пытаюсь занять время и хожу на уроки бокса, готовлю, читаю и пишу песни для пианино", – приводит слова Сабатини Football Italia

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Ранее с Апеннин поступала информация, что Ювентус отозвал новый контракт аргентинца якобы из-за участия Дибалы в вечеринке в доме Маккенни.

"Пауло просто собрался со своими товарищами по команде поужинать, это бывает каждую среду. Каждый раз приходят одни и те же люди, нас около десяти человек, не знаю, почему пишут про двадцать. Люди просто пытаются создать конфликт", – прокомментировала ситуацию девушка

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Ориана – дочь известных латиноамериканских актеров Катрин Фулоп и Освальдо Сабатини. А еще многогранная Ориана – племянница легендарной аргентинской теннисистки Габриэлы Сабатини.

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