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Апетитна актриса нудьгує разом з футболістом Ювентуса: таку красу не можна ховати!

7 квітня, 10:41

Олена Павлова , Андрій Трофімов

Аргентинська красуня Оріана Сабатіні заявила, що в Турині нічим зайнятися

Багаторічна кохана аргентинського нападника Ювентуса Пауло Дібали підігріла чутки про те, що один з лідерів туринської команди збирається її залишити. Відома в Південній Америці співачка, актриса і модель Оріана Сабатіні поскаржилася на нудне життя в Турині. Раніше спекотна Оріана готувала Дібалу до матчу з "Динамо".

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"Проблема в тому, що в Турині практично нічим зайнятися. І це досить нудно. Щойно у нас з'являються вихідні, ми вирушаємо в інші місця, тому що Пауло теж хоче чимось займатися. Я намагаюся зайняти час і ходжу на уроки боксу, готую, читаю і пишу пісні для піаніно", – наводить слова Сабатіні Football Italia

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Раніше з Апеннін надходила інформація, що Ювентус відкликав новий контракт аргентинця нібито через участь Дібали у вечірці в будинку Маккенни.

"Пауло просто зібрався зі своїми товаришами по команді повечеряти, це буває щосереди. Щоразу приходять одні й ті ж люди, нас близько десяти осіб, не знаю, чому пишуть про двадцять. Люди просто намагаються створити конфлікт", – прокоментувала ситуацію дівчина

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Оріана – дочка відомих латиноамериканських акторів Катрін Фулоп і Освальдо Сабатіні. А ще багатогранна Оріана – племінниця легендарної аргентинської тенісистки Габріели Сабатіні.

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Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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