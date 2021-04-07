Апетитна актриса нудьгує разом з футболістом Ювентуса: таку красу не можна ховати!

Багаторічна кохана аргентинського нападника Ювентуса Пауло Дібали підігріла чутки про те, що один з лідерів туринської команди збирається її залишити. Відома в Південній Америці співачка, актриса і модель Оріана Сабатіні поскаржилася на нудне життя в Турині. Раніше спекотна Оріана готувала Дібалу до матчу з "Динамо".

Реклама

"Проблема в тому, що в Турині практично нічим зайнятися. І це досить нудно. Щойно у нас з'являються вихідні, ми вирушаємо в інші місця, тому що Пауло теж хоче чимось займатися. Я намагаюся зайняти час і ходжу на уроки боксу, готую, читаю і пишу пісні для піаніно", – наводить слова Сабатіні Football Italia

Реклама

Раніше з Апеннін надходила інформація, що Ювентус відкликав новий контракт аргентинця нібито через участь Дібали у вечірці в будинку Маккенни.

"Пауло просто зібрався зі своїми товаришами по команді повечеряти, це буває щосереди. Щоразу приходять одні й ті ж люди, нас близько десяти осіб, не знаю, чому пишуть про двадцять. Люди просто намагаються створити конфлікт", – прокоментувала ситуацію дівчина

Реклама

Оріана – дочка відомих латиноамериканських акторів Катрін Фулоп і Освальдо Сабатіні. А ще багатогранна Оріана – племінниця легендарної аргентинської тенісистки Габріели Сабатіні.

Реклама

Дивіться, як Диба забивав за Ювентус в Італії

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама