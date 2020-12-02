Знойная Ориана готовила Дибалу к матчу с "Динамо": у этой красотки еще много талантов

Девушка нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы, известная аргентинская певица Ориана Сабатини, показала, как настраивала футболиста на матч 5-го тура Лиги чемпионов с киевским "Динамо". Поединок состоится уже сегодня в 22:00 в Турине. Онлайн "Ювентус" – "Динамо" со всеми интересными подробностями доступен на нашем сайте.

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Жгучая брюнетка Ориана – популярная в Аргентина певица, модель и актриса. И надо сказать, что девушка пошла по стопам своих звездных родителей. Ориана – дочь известных латиноамериканских актеров Катрин Фулоп и Освальдо Сабатини.

А еще многогранная Ориана – племянница легендарной аргентинской теннисистки Габриэлы Сабатини.

Три года назад Дибала и Сабатини познакомились в социальных сетях, затем футболист пришел на выступление девушки в Буэнос-Айресе и был покорен окончательно.

После чемпионата мира-2018 Паоло и Ориана перешли на новый уровень отношений – представили друг друга родителям и начали жить вместе в Турине.

В марте Дибала и его девушка Ориана заразились коронавирусом и долго выздоравливали.

Ранее мы также давали прогноз комментатора на матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Динамо".

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