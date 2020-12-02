Українська
$ 28,56
34,22

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

Знойная Ориана готовила Дибалу к матчу с "Динамо": у этой красотки еще много талантов

2 декабря, 20:42

Елена Павлова Елена Павлова

Родители Сабатини – популярные актеры мыльных опер

Девушка нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы, известная аргентинская певица Ориана Сабатини, показала, как настраивала футболиста на матч 5-го тура Лиги чемпионов с киевским "Динамо". Поединок состоится уже сегодня в 22:00 в Турине. Онлайн "Ювентус" – "Динамо" со всеми интересными подробностями доступен на нашем сайте.

Читайте также: "Ювентус" – "Динамо": во сколько начало и где смотреть матч Лиги чемпионов

Жгучая брюнетка Ориана – популярная в Аргентина певица, модель и актриса. И надо сказать, что девушка пошла по стопам своих звездных родителей. Ориана – дочь известных латиноамериканских актеров Катрин Фулоп и Освальдо Сабатини.

А еще многогранная Ориана – племянница легендарной аргентинской теннисистки Габриэлы Сабатини.

Три года назад Дибала и Сабатини познакомились в социальных сетях, затем футболист пришел на выступление девушки в Буэнос-Айресе и был покорен окончательно.

После чемпионата мира-2018 Паоло и Ориана перешли на новый уровень отношений – представили друг друга родителям и начали жить вместе в Турине.

В марте Дибала и его девушка Ориана заразились коронавирусом и долго выздоравливали.

Ранее мы также давали прогноз комментатора на матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Динамо".

Смотрите, как Дибала забивал "Ференцварошу"

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
девушка певица Ювентус Турин Пауло Дибала WAGs
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У футболиста
У футболиста "Динамо" с гигантской зарплатой возникли осложнения после коронавирусаФутбол
"Динамо" – "Барселона": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Шахтер" – "Реал": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Жена известного футболиста полностью голой оседлала лошадь (фото)
Жена известного футболиста полностью голой оседлала лошадь (фото)Футбол
"Шахтер" – "Реал": видео голов и интересных моментов матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Боруссия" М – "Шахтер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять