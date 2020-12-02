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"Ювентус" – "Динамо": во сколько начало и где смотреть матч Лиги чемпионов

2 декабря, 13:57

Олег Люлька Олег Люлька

Поединок пятого тура группового раунда в Турине начнется в 22:00 и будет показан на ТВ и в интернете

В среду, 2 декабря, "Динамо" проведет поединок пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Киевляне сыграют в Турине с "Ювентусом" 5-кратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду. Начало этого противостояния – в 22:00. Онлайн матча "Ювентус" – "Динамо" с видео голов доступен на нашем сайте.

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"ЮВЕНТУС" – "ДИНАМО": ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямой трансляции матч "Ювентус" – "Динамо" в среду, 2 декабря, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 2". Также в прямом эфире поединок в Турине можно посмотреть на сервисе OLL.TV.

Криштиану Роналду. Фото: REUTERS/Massimo Pinca
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Криштиану Роналду. Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Мирча Луческу

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Отметим, что туринский клуб называют большим фаворитом матча. На его победу установлен коэффициент 1.29, на ничью – 6.00, на победу "Динамо" – 11.00. Иными словами, вероятность выигрыша "Ювентуса" оценивается в 75%, ничейного исхода – в 16%, а выигрыша киевлян – всего в 9%. Самым вероятным счетом поединка букмекеры называют 2:0 в пользу туринцев.

При этом Мирча Луческу заявляет, что "Динамо" сегодня не будет лезть из кожи вон на поле: "Для "Динамо" финал – не в этом матче. А через неделю в игре с "Ференцварошем" в Киеве. Для нас попадание в плей-офф Лиги Европы было бы хорошим результатом".

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Тем не менее, пускай в борьбе за третье место решающей для киевлян будет игра 8 декабря с венграми, "Динамо" сегодня вряд ли откажется обогатиться. Напомним, за ничью в групповом турнире Лиги чемпионов от УЕФА предусмотрено 900 тысяч евро, а за победу – 2,7 млн евро.

Групповой этап
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БарселонаБарселонаБар
4
4
0
0
13
2
11
12
Забитые 13
Пропущеные 2
Разница 11
Результаты последних матчей: В В В В
2
ЮвентусЮвентусЮве
4
3
0
1
8
4
4
9
Забитые 8
Пропущеные 4
Разница 4
Результаты последних матчей: В В П В
3
ДинамоДинамоДин
4
0
1
3
3
10
-7
1
Забитые 3
Пропущеные 10
Разница -7
Результаты последних матчей: П П Н П
4
ФеренцварошФеренцварошФер
4
0
1
3
5
13
-8
1
Забитые 5
Пропущеные 13
Разница -8
Результаты последних матчей: П П Н П

Смотрите, как "Динамо" и "Ювентус" играли в Киеве

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Динамо Киев где смотреть Ювентус Турин

Источник: Сегодня|Спорт

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