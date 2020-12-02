"Ювентус" – "Динамо": прогноз комментатора на матч Лиги чемпионов

Туринцы – крайне неудобный для Украины соперник. Но Кирилл Круторогов надеется, что киевляне им не проиграют

В среду, 2 декабря, в Турине состоится матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. "Ювентус" принимает "Динамо". Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Трансляция "Ювентус" – "Динамо" доступна на нашем сайте и сервисе OLL.TV.

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Киевляне играют за престиж, для опыта и пытаются зацепиться за путевку в Лигу Европы, лишившись шансов на выход в плей-офф ЛЧ. "Ювентус" и "Барселона" гарантировали себе продолжение участия в самом престижном евротурнире весной. Туринцы без Криштиану Роналду в последнем матче чемпионата расписали ничью во встрече с новичком Серии А, "Беневенто" (1:1). Динамовцы накануне справились с "Ворсклой" (2:0), но в основных раундах Лиги чемпионов не побеждали уже почти четыре года – с декабря 2016-го.

У Луческу в строю практически все основные исполнители, кроме повредившегося накануне Буяльского, также в лазарете остаются Дуэлунд, Тымчик и Русин. У "Ювентуса" под вопросом участие только Буффона. Демирал и Кьеллини, имевшие проблемы со здоровьем ранее, восстановились. Вероятно, Андреа Пирло прибегнет к ротации и побережет лидеров.

Ранее "Динамо" никогда не побеждало "Ювентус": одна ничья и четыре поражения. Да и в целом с соперниками из Италии у киевлян не самая лучшая тенденция – лишь две победы в 25 матчах. Туринцы проиграли украинцам всего раз в девяти встречах – "Шахтеру" в далеком 1976-м.

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Туринцы сейчас явно не на ходу, но пытаются решать вопросы по ходу действия, привыкая к работе с Пирло. Но все равно превосходят большинство оппонентов на классе. Тем не менее, хочется надеяться, что "Динамо" сможет выстрелить и все же не проиграет.

Смотрите, как "Динамо" играло с "Ювентусом" в Киеве

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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