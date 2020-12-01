Тренер "Ювентуса" перед матчем Лиги чемпионов ни слова не сказал о "Динамо"

В среду вечером киевское "Динамо" попробует дать бой итальянскому "Ювентусу" в Турине. Как мы писали, "Динамо" полетело к "Ювентусу" без Буяльского. Сегодня подопечные Мирчи Луческу отказались от прогулки по городу и провели теоретическое занятие перед вечерней тренировкой.

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Чемпион Италии первым провел пресс-конференцию. Главный тренер "Юве" Андреа Пирло и бразильский защитник Алекс Сандро не показывали никакого волнения перед встречей с "Динамо". На встрече с журналистами они ни слова не сказали о "Динамо" (!), а больше думали о своих глобальных проблемах. Их мысли приводит официальный сайт клуба. В частности, 41-летний специалист поведал:

"После "Беневенто" я сказал, что нам нужно больше концентрации и желания, чтобы привозить домой очки. Мы говорили об этом и все это знаем, так что я совершенно не волнуюсь. Мы проанализировали тот матч и постараемся улучшить свою игру. Не думаю, что завтра мы увидим атаку трезубцем: вероятно, сыграет Альваро Мората, а Пауло Дибала будет готовиться к туринскому дерби в субботу. Мы должны одинаково проводить все матчи – и в Европе, и в Италии. Когда ты побеждаешь, то все вроде бы нормально. А когда нет, то возникают проблемы, которых могло и не быть. Но мы продолжаем совершенствовать свою игру".

Бразилец Сандро лишь заметил, что к каждому матчу Лиги чемпионов следует подходить сосредоточенным и стараться его выиграть.

Пока что узнавайте расписание, трансляции и результаты вторника в Лиге чемпионов.

Смотрите, как "Ювентус" не смог обыграть "Беневенто" в Серии А:

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