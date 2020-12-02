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"Ювентус" – "Динамо" и другие: расписание, трансляции и результаты среды в Лиге чемпионов

2 декабря, 12:18

Олег Люлька Олег Люлька

Все – о поединках пятого тура группового раунда самого престижного еврокубка

В среду, 2 декабря, проходит еще восемь матчей пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, среди которых поединок с участием представителя Украины. Онлайн "Ювентус" – "Динамо" с видео голов доступен на нашем сайте. Ниже – расписание всех матчей дня с телетрансляциями, котировки букмекеров, обновляемые результаты и актуальные турнирные таблицы групп.

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Отметим, что все матчи Лиги чемпионов доступны к просмотру на сервисе OLL.TV.

Лига чемпионов. Среда, 2 декабря

Группа G

22:00 "Ювентус" – "Динамо"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.32 – 5.70 – 10.00

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22:00 "Ференцварош" – "Барселона"
Букмекеры: 5.80 – 4.60 – 1.56

Групповой этап
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БарселонаБарселонаБар
4
4
0
0
13
2
11
12
Забитые 13
Пропущеные 2
Разница 11
Результаты последних матчей: В В В В
2
ЮвентусЮвентусЮве
4
3
0
1
8
4
4
9
Забитые 8
Пропущеные 4
Разница 4
Результаты последних матчей: В В П В
3
ДинамоДинамоДин
4
0
1
3
3
10
-7
1
Забитые 3
Пропущеные 10
Разница -7
Результаты последних матчей: П П Н П
4
ФеренцварошФеренцварошФер
4
0
1
3
5
13
-8
1
Забитые 5
Пропущеные 13
Разница -8
Результаты последних матчей: П П Н П

Группа E

19:55 "Краснодар" – "Ренн"
ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 2.75 – 3.35 – 2.70

22:00 "Севилья" – "Челси"
Букмекеры: 2.98 – 3.35 – 2.51

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Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЧелсиЧелсиЧел
4
3
1
0
9
1
8
10
Забитые 9
Пропущеные 1
Разница 8
Результаты последних матчей: В В В Н
2
СевильяСевильяСев
4
3
1
0
6
3
3
10
Забитые 6
Пропущеные 3
Разница 3
Результаты последних матчей: В В В Н
3
КраснодарКраснодарКра
4
0
1
3
4
10
-6
1
Забитые 4
Пропущеные 10
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П Н
4
РеннРеннРен
4
0
1
3
2
7
-5
1
Забитые 2
Пропущеные 7
Разница -5
Результаты последних матчей: П П П Н

В тренде
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Группа H

19:55 "Истанбул Башакшехир" – "Лейпциг"
ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 7.30 – 5.10 – 1.43

22:00 "Манчестер Юнайтед" – "ПСЖ"
ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 2.90 – 3.70 – 2.41

Групповой этап
Группа H
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМан
4
3
0
1
12
4
8
9
Забитые 12
Пропущеные 4
Разница 8
Результаты последних матчей: В П В В
2
Пари Сен-ЖерменПари Сен-ЖерменПар
4
2
0
2
5
4
1
6
Забитые 5
Пропущеные 4
Разница 1
Результаты последних матчей: В П В П
3
ЛейпцигЛейпцигЛей
4
2
0
2
4
7
-3
6
Забитые 4
Пропущеные 7
Разница -3
Результаты последних матчей: П В П В
4
ИстанбулИстанбулИст
4
1
0
3
3
9
-6
3
Забитые 3
Пропущеные 9
Разница -6
Результаты последних матчей: П В П П

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Группа F

22:00 "Брюгге" – "Зенит"
Букмекеры: 1.97 – 3.70 – 3.90

22:00 "Боруссия" Д – "Лацио"
Букмекеры: 1.65 – 4.30 – 5.10

Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Боруссия ДортмундБоруссия ДортмундБор
4
3
0
1
9
3
6
9
Забитые 9
Пропущеные 3
Разница 6
Результаты последних матчей: В В В П
2
ЛациоЛациоЛац
4
2
2
0
8
4
4
8
Забитые 8
Пропущеные 4
Разница 4
Результаты последних матчей: В Н Н В
3
БрюггеБрюггеБрю
4
1
1
2
3
8
-5
4
Забитые 3
Пропущеные 8
Разница -5
Результаты последних матчей: П П Н В
4
ЗенитЗенитЗен
4
0
1
3
3
8
-5
1
Забитые 3
Пропущеные 8
Разница -5
Результаты последних матчей: П Н П П

Смотрите, как накануне "Шахтер" обыграл "Реал"

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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расписание Лига чемпионов результаты Динамо Киев Ювентус Турин

Источник: Сегодня|Спорт

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