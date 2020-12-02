"Ювентус" – "Динамо" и другие: расписание, трансляции и результаты среды в Лиге чемпионов

Все – о поединках пятого тура группового раунда самого престижного еврокубка

В среду, 2 декабря, проходит еще восемь матчей пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, среди которых поединок с участием представителя Украины. Онлайн "Ювентус" – "Динамо" с видео голов доступен на нашем сайте. Ниже – расписание всех матчей дня с телетрансляциями, котировки букмекеров, обновляемые результаты и актуальные турнирные таблицы групп.

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Отметим, что все матчи Лиги чемпионов доступны к просмотру на сервисе OLL.TV.

Лига чемпионов. Среда, 2 декабря

Группа G

22:00 "Ювентус" – "Динамо"

ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1.32 – 5.70 – 10.00

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22:00 "Ференцварош" – "Барселона"

Букмекеры: 5.80 – 4.60 – 1.56

Группа E

19:55 "Краснодар" – "Ренн"

ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 2.75 – 3.35 – 2.70

22:00 "Севилья" – "Челси"

Букмекеры: 2.98 – 3.35 – 2.51

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Группа H

19:55 "Истанбул Башакшехир" – "Лейпциг"

ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 7.30 – 5.10 – 1.43

22:00 "Манчестер Юнайтед" – "ПСЖ"

ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 2.90 – 3.70 – 2.41

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Группа F

22:00 "Брюгге" – "Зенит"

Букмекеры: 1.97 – 3.70 – 3.90

22:00 "Боруссия" Д – "Лацио"

Букмекеры: 1.65 – 4.30 – 5.10

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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