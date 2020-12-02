"Ювентус" – "Динамо" и другие: расписание, трансляции и результаты среды в Лиге чемпионов

В среду, 2 декабря, проходит еще восемь матчей пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, среди которых поединок с участием представителя Украины. Онлайн "Ювентус" – "Динамо" с видео голов доступен на нашем сайте. Ниже – расписание всех матчей дня с телетрансляциями, котировки букмекеров, обновляемые результаты и актуальные турнирные таблицы групп.
Отметим, что все матчи Лиги чемпионов доступны к просмотру на сервисе OLL.TV.
Лига чемпионов. Среда, 2 декабря
Группа G
22:00 "Ювентус" – "Динамо"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.32 – 5.70 – 10.00
22:00 "Ференцварош" – "Барселона"
Букмекеры: 5.80 – 4.60 – 1.56
Группа E
19:55 "Краснодар" – "Ренн"
ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 2.75 – 3.35 – 2.70
22:00 "Севилья" – "Челси"
Букмекеры: 2.98 – 3.35 – 2.51
Группа H
19:55 "Истанбул Башакшехир" – "Лейпциг"
ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 7.30 – 5.10 – 1.43
22:00 "Манчестер Юнайтед" – "ПСЖ"
ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 2.90 – 3.70 – 2.41
Группа F
22:00 "Брюгге" – "Зенит"
Букмекеры: 1.97 – 3.70 – 3.90
22:00 "Боруссия" Д – "Лацио"
Букмекеры: 1.65 – 4.30 – 5.10
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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов
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