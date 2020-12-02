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Кто уже вышел в плей-офф Лиги чемпионов: известны восемь счастливчиков

2 декабря, 09:15

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Во вторник стали известны еще две команды, которые не опустятся ниже второго места

После вчерашних поединков пятого тура Лиги чемпионов стала известна ровно половина участников плей-офф – восемь из 16. В стартовых матчах пятого тура их число пополнили "Порту" и "Ливерпуль". Также во вторник "Манчестер Сити" с Зинченко обыграл "Порту" и обеспечил себе первое место в группе. Команда украинца, как и португальский гранд, досрочно преодолели основной этап турнира.

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В квартете D "Ливерпуль" в Англии скромно победил нидерландский "Аякс" (1:0) и гарантировал себе первую строчку за тур до финиша. Причем, англичане дома взяли верх над соперником с тем же счетом, что и на выезде. Единственный мяч на "Энфилде" на 58-й минуте забил Кертис Джонс. Смотрите обзор встречи.

Итальянская "Аталанта" без украинца Руслана Малиновского не смогла обыграть в Бергамо датский "Мидтьюлланд", позволив гостям набрать первое очко в турнире – 1:1. Смотрите, как это было.

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Парни лучшего тренера Серии А прошлого сезона Гасперини усложнили себе задачу перед поездкой в Амстердам в последнем туре. А могли уже вчера снять все вопросы.

Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЛиверпульЛиверпульЛив
5
4
0
1
9
2
7
12
Забитые 9
Пропущеные 2
Разница 7
Результаты последних матчей: В П В В В
2
АталантаАталантаАта
5
2
2
1
9
8
1
8
Забитые 9
Пропущеные 8
Разница 1
Результаты последних матчей: Н В П Н В
3
АяксАяксАяк
5
2
1
2
7
6
1
7
Забитые 7
Пропущеные 6
Разница 1
Результаты последних матчей: П В В Н П
4
МидтьюлланнМидтьюлланнМид
5
0
1
4
3
12
-9
1
Забитые 3
Пропущеные 12
Разница -9
Результаты последних матчей: Н П П П П

Напомним все результаты вторника в Лиге чемпионов.

Ранее себе путевки в 1/8 финала обеспечили испанские "Барселона" и "Севилья", немецкая "Бавария", английский "Челси", итальянский "Ювентус".

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