Кто уже вышел в плей-офф Лиги чемпионов: известны восемь счастливчиков

Во вторник стали известны еще две команды, которые не опустятся ниже второго места

После вчерашних поединков пятого тура Лиги чемпионов стала известна ровно половина участников плей-офф – восемь из 16. В стартовых матчах пятого тура их число пополнили "Порту" и "Ливерпуль". Также во вторник "Манчестер Сити" с Зинченко обыграл "Порту" и обеспечил себе первое место в группе. Команда украинца, как и португальский гранд, досрочно преодолели основной этап турнира.

Реклама

В квартете D "Ливерпуль" в Англии скромно победил нидерландский "Аякс" (1:0) и гарантировал себе первую строчку за тур до финиша. Причем, англичане дома взяли верх над соперником с тем же счетом, что и на выезде. Единственный мяч на "Энфилде" на 58-й минуте забил Кертис Джонс. Смотрите обзор встречи.

Итальянская "Аталанта" без украинца Руслана Малиновского не смогла обыграть в Бергамо датский "Мидтьюлланд", позволив гостям набрать первое очко в турнире – 1:1. Смотрите, как это было.

Реклама

Парни лучшего тренера Серии А прошлого сезона Гасперини усложнили себе задачу перед поездкой в Амстердам в последнем туре. А могли уже вчера снять все вопросы.

Напомним все результаты вторника в Лиге чемпионов.

Ранее себе путевки в 1/8 финала обеспечили испанские "Барселона" и "Севилья", немецкая "Бавария", английский "Челси", итальянский "Ювентус".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама