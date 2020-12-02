"Ювентус" – "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

В среду, 2 декабря, в Турине проходит матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Динамо". Начало поединка команды Мирчи Луческу против клуба Криштиану Роналду – в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн этого противостояния с видео голов и самых опасных моментов, а также с яркими фото и комментариями.

"ЮВЕНТУС" – "ДИНАМО"

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СИТУАЦИЯ В ГРУППЕ G

Помимо матча "Ювентус" – "Динамо", в нашем квартете сегодня играют "Ференцварош" – "Барселона". Отметим, что "Барса" и "Юве" уже вышли в 1/8 ЛЧ, но пока еще не решено, кто с какого места. "Динамо" остается борьба с "Ференцварошем" Сергея Реброва за третью строчку и попадание в 1/16 Лиги Европы, в которой решающим в любом случае будет поединок киевлян с венгерским клубом 8 декабря на НСК "Олимпийский".

Напомним, в 4-м туре ЛЧ "Динамо" проиграло дома "Барселоне" 0:4.

Между тем "Ювентус" неделю назад лишь на 92-й минуте дожал на своем поле "Ференцварош" 2:1.

Пирло и Луческу / Фото: Reuters

"ЮВЕНТУС" – "ДИНАМО": ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Андреа Пирло / Фото: Reuters

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло

"Нужно подходить с одинаковым настроем к каждому матчу – в Италии и на европейской арене. Конечно, я бы хотел видеть от команды более стабильную игру. Но это нормальная ситуация, для решения такой задачи нужно время. Игроки знают, что должны делать. Когда ты побеждаешь, все всегда замечательно. А если начинаешь проигрывать, то появляются проблемы, которых порой даже не существует. Но мы много работаем, чтобы улучшать свою игру. После ничьей с "Беневенто" (1:1) я сказал, что нам нужно больше концентрации и жажды борьбы, если мы хотим набирать очки. Это касается и тех случаев, когда мы уже ведем в счете. Мы поговорили об этом внутри команды. Кажется, меня все услышали"

Мирча Луческу / Фото: Reuters

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу

"Нас ждет трудная встреча с "Ювентусом". Туринцы уже вышли в 1/8 финала ЛЧ, но им нужны три очка, чтобы в последнем туре побороться с "Барселоной" за первое место. Для "Динамо" же финал – уж точно не в этом матче. А через неделю в игре с "Ференцварошем" в Киеве. Я тренирую молодую команду, и для нас попадание в плей-офф Лиги Европы было бы хорошим результатом. Да, в Турине мы постараемся проявить себя лучшим образом, но в голове будем держать встречу с венгерской командой. Как я могу это отрицать?"

"Для нас честь играть на таком стадионе, как у "Ювентуса", пусть даже без болельщиков. Но матч, в котором нужно будет побеждать любой ценой, для "Динамо" состоится 8 декабря"



"Конечно, Роналду очень важен для туринцев, его присутствие зажигает всю команду. Он харизматичный, имеет очень большой опыт, его уважают, как Ибрагимовича в "Милане", Месси в "Барселоне" или Левандовски в "Баварии". Это тот футболист, который не может не участвовать в игре команды. Благодаря тому, что Роналду делает на поле, вся команда чувствует себя увереннее"



ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ОТ УЕФА

"ЮВЕНТУС": Щенсны; Данило, Бонуччи, де Лихт, Алекс Сандро; Кулусевски, Рабьо, Бентанкур, Бернардески; Мората, Роналду

Под вопросом: Буффон (бедро), Демирал (пах), Кьеллини (бедро)

"ДИНАМО": Бущан; Кендзера, Попов, Забарный, Миколенко; Цыганков, Сидорчук, Шапаренко, Шепелев﻿,﻿﻿ де Пена; Вербич

Не сыграют: Дуэлунд (болезнь), Тымчик (приводящая мышца), Костевич (колено), Русин (ключица), Буяльский (ребро) ﻿

"ЮВЕНТУС" – "ДИНАМО":

СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ КОМАНД

По даннымTransfermarkt, кадровая обойма "Ювентуса" в семь раз дороже состава "Динамо" – 709 млн евро против 101 млн евро. Самым дорогостоящим игроком туринцев является Пауло Дибала (80 млн евро), киевлян – Виктор Цыганков (19 млн евро).

"ЮВЕНТУС" – "ДИНАМО":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Туринский клуб называют большим фаворитом матча. На его победу установлен коэффициент 1.29, на ничью – 6.00, на победу "Динамо" – 11.00. Иными словами, вероятность выигрыша "Ювентуса" оценивается в 75%, ничейного исхода – в 16%, а выигрыша киевлян – всего в 9%. Самым вероятным счетом поединка букмекеры называют 2:0 в пользу туринцев.

"ЮВЕНТУС" – "ДИНАМО":

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямой трансляции матч "Ювентус" – "Динамо" в среду, 2 декабря, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 2". Также в прямом эфире поединок в Турине можно посмотреть на сервисе OLL.TV.

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Все подробности в спецтеме Лига чемпионов онлайн

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