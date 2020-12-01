Бразилец для "Динамо": Киев готовит 30 миллионов за Линкольна

Форвард "Фламенго", которому нет еще и 20 лет, может перебраться в команду Луческу в начале следующего года

Одним из игроков для доукомплектации "Динамо", о необходимости которой после 0:4 от "Барселоны" заявил Мирон Маркевич, может стать форвард "Фламенго" и молодежной сборной Бразилии Линкольн. Переход игрока, которому 16 декабря исполнится 20 лет, не исключен в начале следующего года.

"Все указывает на то, что Линкольн перейдет из "Фламенго" в "Динамо". За 80 процентов прав на игрока киевский клуб заплатит 30 миллионов реалов", – написал у себя в Twitter бразильский журналист Жонас Стельман.

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30 миллионов бразильских реалов – это порядка 4,7 млн евро.

Кстати, как мы писали ранее, Линкольн мог перебраться в "Динамо" еще во время предыдущего трансферного окна, в октябре. Но тогда сделка по аренде игрока, выигравшего чемпионат Бразилии-2019, оформлена не была.

Футболист Линкольн / Фото: Getty Images

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Интересно, что недавно президент "Динамо" Игорь Суркис подтвердил интерес к Линкольну. Правда, в целесообразности его приобретения босс киевлян на сто процентов не уверен. "Люди, представляющие наши интересы в Бразилии, предложили нам этот трансфер. Мы за ним продолжаем следить. Он мало играет. Молодой, а у нас своих много молодых перспективных, которых надо растить", – заявил Суркис Профутболу.

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Добавим, что с нового года за "Динамо" сможет играть Артем Беседин, у которого истекает срок дисквалификации за допинг.

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