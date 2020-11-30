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"Динамо" полетело к "Ювентусу" без Буяльского: заявка киевлян на матч Лиги чемпионов

30 ноября, 16:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Подопечные Мирчи Луческу сыграют с чемпионом Италии в среду вечером

Сегодня вице-чемпион Украины отправился в Турин на поединок пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. В заявку "бело-голубых" вошли 24 футболиста. А вчера "Динамо" озвучило результаты тестов на коронавирус перед игрой с "Ювентусом".

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После вспышки коронавируса коллектив Мирчи Луческу предстанет практически в боевом составе. Правда, не сыграет за "Динамо" полузащитник Виталий Буяльский, которого на тренировке травмировал Денис Гармаш. Причем, уроженец Винницкой области из-за повреждения не играл и с "Ворсклой".

Вратари: Бойко, Нещерет, Бущан.

Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера, Караваев.

Полузащитники: Сидорчук, Бэлуцэ, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш.

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Нападающие: Супряга, Родригес, Клейтон.

Официальный сайт клуба отмечает, что по разным причинам в список не попали также Миккель Дуэлунд, Александр Тымчик, Никита Бурда.

Встреча в Турине начнется в среду в 22:00 по киевскому времени. Читайте о том, что "Ювентус" перед "Динамо" споткнулся на "ведьмах".

Напомним, как "Динамо" сыграло с "Барселоной" в предыдущем туре:

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