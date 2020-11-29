"Динамо" озвучило результаты тестов на коронавирус перед игрой с Роналду

После массовых заболеваний в ноябре, 2 декабря против "Ювентуса" киевляне наконец могут сыграть боевым составом

Перед вылетом в Италию на поединок пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против Криштиану Роналду и его "Ювентуса" игроки, тренерский штаб и персонал киевского "Динамо" сдали очередные тесты на наличие коронавируса в лаборатории, сертифицированной УЕФА.

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Тестирование команды показало обнадеживающий результат – все тесты оказались отрицательными. Об этом сообщает официальный сайт "Динамо". Таким образом после массовых заболеваний футболистов киевской команды COVID-19 в ноябре, 2 декабря подопечные Мирчи Луческу наконец имеют шанс сыграть боевым составом.

"Динамо" Киев / Фото: Reuters

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В понедельник после обеда делегация "бело-синих" отправится в Турин, где в среду проведет матч против "Ювентуса". Начало игры на "Ювентус Стэдиум" – в 22:00 по киевскому времени.

Ранее мы писали, что у футболиста "Динамо" с гигантской зарплатой возникли осложнения после коронавируса. Не успел датчанин Дуэлунд вернуться к тренировкам, как от них пришлось отказаться – появились проблемы с кровью.

Добавим, что в предыдущем матче Лиги чемпионов против "Барселоны", проигранном 0:4, "Динамо" не могло из-за коронавируса или его последствий рассчитывать на целую группу игроков, включая Цыганкова и Сидорчука.

Обзор матча "Динамо" – "Барселона" (0:4)

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