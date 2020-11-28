Луческу после победы "Динамо" над "Ворсклой": "Я не понял, за что удалили Забарного"

Сегодня в украинской Премьер-лиге "Динамо" обыграло "Ворсклу" в матче с двумя удалениями. Подопечные Мирчи Луческу, как и соперник, завершали встречу вдесятером, но сохранили лидерство в игре и чемпионате.
На пресс-конференции румынский специалист снова раскритиковал систему VAR, рассказал о травме Виталия Буяльского и неудачной игре Дениса Гармаша.
- Почему выходит Вербич, а не Супряга:
"COVID-19 внес определенные изменения во все аспекты игры – и в организацию, и в состав. Супряга долгое время выходил в стартовом составе, ведь он молодой и перспективный футболист. Вербич после травмы долгое время приходил в себя, но затем прибавлял. Однако то, что он сейчас играет, не значит, что он – игрок основного состава, а Супряга – нет".
- О судействе, отмене гола и удалении Забарного:
"Мне нечего комментировать по этому вопросу, поскольку я тоже ничего не понял".
- Об использовании времени для VAR:
"Я высказывал свое мнение, еще когда УЕФА проводил собрание тренеров со всей Европы. Я говорил Мишелю Платини, что против введения VAR, ведь теряется красота, динамика футбола. Если все время руководствоваться повторами и рекомендациями VAR, то игры придется заканчивать вшестером-всемером. Футбол – это контактная игра, в которой никто не хочет уступить. Я – человек другого поколения, и мне кажется, что спектакль от этого нововведения теряется".
- О двойной замене во втором тайме:
"В ближайшие дни нам предстоит игра [в Лиге чемпионов]. Мы дали отдохнуть одним игрокам и предоставили игровое время другим. Я недоволен тем, как Гармаш вошел, точнее не вошел в игру. Мы немного потеряли в контроле мяча в середине поля, хотя продолжали создавать моменты в атаке".
- Об отсутствии Буяльского:
"Вчера на тренировке он пошел в клинч с Гармашем и при столкновении у него пострадало ребро".
Читайте прогноз, расписание и результаты 11-го тура чемпионата Украины.
Смотрите, как "Барселона" разбила "Динамо" в Киеве:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк