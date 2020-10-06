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Линкольн не приедет: у "Динамо" сорвался трансфер бразильца

6 октября, 11:30

Олег Люлька Олег Люлька

Отсутствие рейсов из Бразилии сделало невозможным прилет молодого форварда "Фламенго" в Киев

Киевское "Динамо" пыталось подписать нападающего "Фламенго" Линкольна, но клубы не успели оформить сделку до сегодняшнего закрытия трансферного окна.

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Киевляне предложили около 4,5 млн евро за 80% прав на 19-летнего форварда молодежной сборной Бразилии, который в составе "Фламенго" стал чемпионом страны-2019. Но из-за того, что Линкольн просто не успевал вовремя добраться до Украины, сделку пришлось свернуть.

Об этом сообщает Dynamomania со ссылкой на Globo.

Отмечается, что предложение от киевлян поступило в бразильский клуб на минувших выходных. Изначально "Фламенго" хотел получить за 19-летнего форварда 10 млн евро, но затем согласился умерить свои финансовые аппетиты.

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Таким образом как киевляне, так и бразильцы с оптимизмом смотрели на эту сделку, но отсутствие коммерческих рейсов, которые позволили бы Линкольну добраться до Киева до закрытия трансферного окна, сделали этот переход невозможным.

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Футболист Линкольн

Футболист Линкольн / Фото: Getty Images

Напомним, ранее Суркис поставил точку в переходе Белуце. "Динамо" берет-таки румына из "Брайтона" в аренду, но больше усиливаться до зимы не будет.

Смотрите, как "Динамо" вышло в групповой турнир Лиги чемпионов

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