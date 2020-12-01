Луческу заявил, что в матче с "Ювентусом" "Динамо" будет думать о другой игре

Во время игры против туринцев киевляне мысленно будут в поединке заключительного тура ЛЧ с "Ференцварошем"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу перед игрой Лиги чемпионов с "Ювентусом", которая состоится в среду в Турине, открыто заявил, что в этом матче мыслями его команда будет в поединке заключительного тура против "Ференцвароша". Напомним, именно с венграми киевляне ведут борьбу за третье место и пропуск в 1/16 Лиги Европы.

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"Нас ждет трудная встреча с "Ювентусом". Туринцы уже вышли в 1/8 финала ЛЧ, но им нужны три очка, чтобы в последнем туре побороться с "Барселоной" за первое место. Для "Динамо" же финал – уж точно не в этом матче. А через неделю в игре с "Ференцварошем" в Киеве. Я тренирую молодую команду, и для нас попадание в плей-офф Лиги Европы было бы хорошим результатом. Да, в Турине мы постараемся проявить себя лучшим образом, но в голове будем держать встречу с венгерской командой. Как я могу это отрицать?"

"Для нас честь играть на таком стадионе, как у "Ювентуса", пусть даже без болельщиков. Но матч, в котором нужно будет побеждать любой ценой, для "Динамо" состоится 8 декабря", – заявил Мирча Луческу в комментарии TMW

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Отметим, что после четырех туров ЛЧ у "Динамо" и "Ференцвароша" – по одному очку. Встреча этих команд в Венгрии завершилась вничью 2:2.

Смотрите, как "Динамо" играло с "Ференцварошем" на его поле

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