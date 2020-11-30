Женщина рассудит "Динамо" и "Ювентус" – впервые в истории Лиги чемпионов

Сегодня УЕФА удивил назначением судейской бригады на матч "Ювентус" – "Динамо", который состоится 2 декабря в Италии. Главным арбитром будет 36-летняя француженка Стефани Фраппар, сообщил сайт УЕФА. Впервые женщина рассудит команды элитного клубного турнира. Причем, всего месяц назад женщина впервые судила матч Лиги Европы. Как видим, карьера Фраппар стремительно пошла вверх.

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Ранее француженка хорошо проявила себя в женском футболе, поэтому УЕФА дал ей возможность попробовать силы в мужских турнирах. В прошлом году она отсудила поединок за Суперкубок между "Ливерпулем" и "Челси" (2:2), в котором подопечные Юргена Клоппа победили по пенальти. Во Франции Стефани уже регулярно судит матчи Лиги 1.

В ноябре украинка Катерина Монзуль стала звездой матча Лиги наций.

В 2013 году Фраппар судила матч женской команды Харькова против клуба Северной Ирландии, в которой наши победили со счетом 2:1.

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Вспомним, как "Динамо" уступило "Ювентусу" в Киеве в октябре:

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