Нападающий "Динамо", который летом лег под нож, стал лучшим в 11-м туре УПЛ

Беньямин Вербич забил второй мяч в ворота "Ворсклы"

Словенский нападающий "Динамо" Беньямин Вербич назван лучшим футболистом 11-го тура украинской Премьер-лиги. 27-летний форвард забил гол и сделал результативную передачу в матче киевлян с "Ворсклой" (2:0).

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В голосовании специалистов Вербич всего на два балла опередил полузащитника "Зари" Владислава Кочергина, на счету которого гол и пас в противостоянии луганчан с "Минаем" (3:0).

А главный тренер киевлян Мирча Луческу после победы "Динамо" над "Ворсклой" заявил, что не понял, за что удалили Забарного. На пресс-конференции румынский специалист снова раскритиковал систему VAR, рассказал о травме Виталия Буяльского и неудачной игре Дениса Гармаша.

Реклама Беньямин Вербич / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Напомним, что в июле лидера "Динамо" прооперировали в Германии. Беньямин Вербич доигрывал прошлый сезон в Украине с мышечной травмой.

Ранее Вербич назвал игроков "Динамо", способных играть в ТОП-чемпионате. В список, составленный словенцем, вошли Миколенко, Цыганков, а также Шапаренко, Цитаишвили и Леднев.

Смотрите, как Вербич играл против "Барселоны"

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