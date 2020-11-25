Маркевич о разгроме "Динамо" "Барселоной": "Киевлянам нужна доукомплектация"

"Дома игроки "Барсы" ходили пешком по полю, а в Киеве захотели себя проявить. Вот и результат", – говорит Маркевич

Экс-тренер "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Мирон Маркевич считает, что "Динамо" могло претендовать на ничью в матче с "Барселоной". Однако признал, что даже второй состав каталонцев оказался на голову сильнее киевлян, которым, по мнению Маркевича, не помешала бы доукомплектация. Напомним, проиграв "Барселоне" 0:4, "Динамо" потерпело самое крупное домашнее поражение в Лиге чемпионов.

"С таким составом "Барселоны" можно было сыграть вничью, но разница чувствовалась во всем – тактическое построение, настрой, владение мячом, техника. На поле были две разные команды. "Барселона" показала нашим детским и юношеским тренерам основу основ футбола – работа с мячом. Когда он отскакивает от игрока на три метра – о чем можно говорить? Нужно с этого и начинать и по-другому готовить игроков. Очень бросается в глаза разница. У соперника мяч прилипает к ногам"

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"У "Барселоны" вышли игроки, которые были мотивированы, хотели себя проявить. Поэтому и такой результат. В первой игре на "Камп Ноу" основной состав "Барселоны" больше ходил по полю, чем играл"

"Тем не менее у "Динамо" были моменты, их нужно было реализовывать. Но "Барселона" оказалась сильнее даже вторым составом. Хотя, возможно, киевляне и не заслуживали такого разгромного счета"

"Как и говорили изначально, все решит матч с "Ференцварошем". "Динамо" нужно выигрывать в декабре у венгерского клуба и выходить в весеннюю часть еврокубков. Молодежь киевлян получила серьезный опыт в матчах Лиги чемпионов. У "Динамо" есть хороший костяк, но для выступлений в Лиге Европы команду нужно доукомплектовывать", – цитирует Мирона Маркевича 1927.kiev.ua

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Вербич, "Динамо" – "Барселона" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Напомним, что после 0:4 от "Барселоны" "Динамо" потеряло шансы на выход в 1/8 Лиги чемпионов. Решающей в борьбе за третье место и путевку в 1/16 Лиги Европы, скорее всего, станет игра последнего тура 8 декабря, когда киевляне примут дома "Ференцварош" Сергея Реброва.

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Обзор матча "Динамо" – "Барселона" 0:4

Все подробности в спецтеме "Динамо" - "Барселона"

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