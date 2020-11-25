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Одним абзацем. За что остается бороться "Динамо" в Лиге чемпионов

25 ноября, 00:34

Александр Трикиша Александр Трикиша

У киевлян впереди еще два матча группового этапа и задачу выхода в еврокубковую весну никто не отменял

"Динамо" с разгромным счетом уступило "Барселоне" (0:4) в четвертом туре Лиги чемпионов и потеряло все шансы выйти в 1/8 финала. "Динамо" – "Барселона": видео голов и обзор матча. Однако на этом еврокубки для команды Мирчи Луческу не заканчиваются. За что нужно бороться киевлянам? В первую очередь, это Лига Европы. Впереди два тура, однако решающим, скорее всего, станет заключительная встреча против "Ференцвароша" в Киеве. На данный момент команды имеют по одному баллу и есть большая вероятность, что к очной встрече они подойдут с таким же багажом. Поэтому дома динамовцам нужно будет просто не проиграть Сергею Реброву. Команду Луческу даже устроит ничья 0:0 или 1:1, так как в Венгрии сыграли 2:2, но такие мысли всегда расслабляют. Во-вторых, это очки в таблицу коэффициентов УЕФА. Украина продолжает борьбу за ТОП-10 рейтинга и каждый балл – на вес золота. Возможно, добывать очки в Лиге Европы киевлянам будет легче. А еще оставшиеся матчи – возможность неплохо заработать. За каждую победу на групповом этапе дают 2,7 млн евро – это больше, чем призовые за полуфинал Лиги Европы.

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"Динамо" – "Барселона": видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Групповой этап
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БарселонаБарселонаБар
4
4
0
0
13
2
11
12
Забитые 13
Пропущеные 2
Разница 11
Результаты последних матчей: В В В В
2
ЮвентусЮвентусЮве
4
3
0
1
8
4
4
9
Забитые 8
Пропущеные 4
Разница 4
Результаты последних матчей: В В П В
3
ДинамоДинамоДин
4
0
1
3
3
10
-7
1
Забитые 3
Пропущеные 10
Разница -7
Результаты последних матчей: П П Н П
4
ФеренцварошФеренцварошФер
4
0
1
3
5
13
-8
1
Забитые 5
Пропущеные 13
Разница -8
Результаты последних матчей: П П Н П

Все подробности в спецтеме "Динамо" - "Барселона"

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Источник: Сегодня|Спорт

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