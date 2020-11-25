Одним абзацем. За что остается бороться "Динамо" в Лиге чемпионов

"Динамо" с разгромным счетом уступило "Барселоне" (0:4) в четвертом туре Лиги чемпионов и потеряло все шансы выйти в 1/8 финала. "Динамо" – "Барселона": видео голов и обзор матча. Однако на этом еврокубки для команды Мирчи Луческу не заканчиваются. За что нужно бороться киевлянам? В первую очередь, это Лига Европы. Впереди два тура, однако решающим, скорее всего, станет заключительная встреча против "Ференцвароша" в Киеве. На данный момент команды имеют по одному баллу и есть большая вероятность, что к очной встрече они подойдут с таким же багажом. Поэтому дома динамовцам нужно будет просто не проиграть Сергею Реброву. Команду Луческу даже устроит ничья 0:0 или 1:1, так как в Венгрии сыграли 2:2, но такие мысли всегда расслабляют. Во-вторых, это очки в таблицу коэффициентов УЕФА. Украина продолжает борьбу за ТОП-10 рейтинга и каждый балл – на вес золота. Возможно, добывать очки в Лиге Европы киевлянам будет легче. А еще оставшиеся матчи – возможность неплохо заработать. За каждую победу на групповом этапе дают 2,7 млн евро – это больше, чем призовые за полуфинал Лиги Европы.

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