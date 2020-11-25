С "Динамо" в ЛЧ такого еще не было: два антирекорда Луческу в одном матче

Киевляне потерпели самое крупное домашнее поражение в Лиге чемпионов и выдали свой худший тайм в этом турнире

0:4 от "Барселоны" стало самым крупным домашним поражением "Динамо" в современной Лиге чемпионов, получившей свое нынешнее название в сезоне 1992/1993.

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Но этим антирекорды вторничного вечера не ограничились. Вторая половина вчерашнего матча с каталонцами, по ходу которой команда Мирчи Луческу пропустила четыре "сухих" мяча, стала для киевлян худшим таймом за все время выступлений в ЛЧ.

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Ранее "Динамо" шесть раз проигрывало один из таймов со счетом 0:3. Это произошло в 1994-м при Сабо (1:4 от "Баварии"), в 2002-м при Михайличенко (0:5 от "Ювентуса"), в 2004-м снова при Сабо (0:3 от "Байера"), в 2006-м при Демьяненко (1:5 от "Реала"), в 2007-м при Лужном (1:4 от "Ромы") и в 2012-м при Семине (1:4 от "ПСЖ").

Но проигрыш одного тайма в Лиге чемпионов со счетом 0:4 с "Динамо" случился впервые.

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Отметим, что, по мнению "бело-синих", отсутствие на поле Месси сыграло вчера против "Динамо". Киевляне могли зацепиться за результат, будь в составе каталонцев не утруждающий себя обороной Лионель, считает Николай Шапаренко.

Добавим, что после 0:4 от "Барселоны" "Динамо" потеряло шансы на выход в 1/8 Лиги чемпионов. Решающей в борьбе за третье место и путевку в 1/16 Лиги Европы, скорее всего, станет игра последнего тура 8 декабря, когда киевляне примут дома "Ференцварош" Сергея Реброва.

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Обзор матча "Динамо" – "Барселона" 0:4

Все подробности в спецтеме "Динамо" - "Барселона"

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