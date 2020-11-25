Луческу о разгроме "Динамо": "На Вербиче был пенальти. Судья помог "Барселоне"

После поражения "Динамо" от "Барселоны" 0:4 главный тренер киевлян Мирча Луческу заявил, что игра могла сложиться иначе, назначь словенский арбитр Матей Юг пенальти в начале второго тайма при счете 0:0 после падения в штрафной площадке каталонцев словенского нападающего динамовцев Беньямина Вербича.

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"У меня богатый опыт, и я знаю, что в таких играх судьи обычно принимают сторону сильнейшего. Я посмотрел видеоповтор и считаю, что пенальти был. Точно так же нам и в Барселоне не дали пенальти на Буяльском. Я не обижаюсь, потому что знаю, что большим командам судьи всегда помогают. Это не новость. При таком итоговом результате нельзя говорить о каких-то моментах, но если бы был назначен пенальти в ворота "Барселоны", или если бы мы реализовали одну из своих контратак при счете 0:0, то ситуация была бы совсем иной", – заявил Мирча Луческу

Видео момента с падением Вербича

"Первый тайм был лучше, у нас было несколько подходов к воротам соперника, несколько шансов. К сожалению, не хватило удачи забить. Но во втором тайме "Барселона" показала свой уровень. Я понимаю, что у нас есть разница с игроками команды, которые стоят 400 млн евро – в уровне, в качестве, в технике, в быстроте движения и в быстроте мышления, в комбинациях – во всем. А мы, пропустив первый мяч, непонятно почему опустили руки и бросили играть, не верили больше", – добавил Мирча Луческу

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"Я очень недоволен, что в наших редких контратаках отсутствовал последний пас. Но молодые игроки "Барселоны", ее будущее, переиграли нас. Они были очень мобильны, у них было очень большое желание – их невозможно было остановить сегодня. Может быть, и удача была на их стороне – первый удар в створ ворот стал голом. Ну а после гола, пропущенного с углового, мы уже не играли. Очень много ошибок допустили. Но больше всего меня расстроили, что мы проигрывали единоборства. И мне не понравилось, что мы проиграли с таким счетом, должны были бороться до конца"

"С самого начала группового турнира Лиги чемпионов нам было очень сложно на что-то рассчитывать. Было понятно, что мы будем бороться за евровесну в Лиге Европы. Сейчас нам надо сконцентрироваться на следующей игре в чемпионате. Надеюсь, что вернутся все игроки после COVID-19. Сегодня играл Попов, но он перед этим тренировался совсем немного, было видно, что он еще не готов. Будем ждать, когда пройдет этот постковидовский период. Нам было сложно все это время", – цитирует Мирчу Луческу Dynamo.kiev.ua со ссылкой на канал "Футбол 1"

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Отметим, что сейчас у "Динамо" по одному очку с "Ференцварошем". Скорее всего, решающей в борьбе за третье место и путевку в Лигу Европы станет игра последнего тура 8 декабря, когда киевляне примут венгерскую команду Сергея Реброва на НСК "Олимпийский".

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Обзор матча "Динамо" – "Барселона" 0:4

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