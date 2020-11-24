"Динамо" – "Барселона" и другие: расписание, трансляции и результаты вторника в Лиге чемпионов

Во вторник, 24 ноября, возобновляется Лига чемпионов. Проходит восемь матчей четвертого тура группового раунда, включая поединок в Киеве. Смотреть "Динамо" – "Барселона" онлайн можно в трансляции на нашем сайте. Ниже – расписание, котировки, трансляции и обновляемые результаты всех игр дня.
Отметим, что трансляции всех матчей Лиги чемпионов доступны на сервисе OLL.TV.
Лига чемпионов, 4 тур. Вторник, 24 ноября
Группа G
22:00 "Динамо" – "Барселона"
ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 4.90 – 4.30 – 1.68
22:00 "Ювентус" – "Ференцварош"
ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 1.13 – 9.80 – 23.00
Группа E
19:55 "Краснодар" – "Севилья"
ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 5.40 – 4.35 – 1.62
19:55 "Ренн" – "Челси"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 6.00 – 4.55 – 1.55
Группа F
22:00 "Боруссия" Д – "Брюгге"
Букмекеры: 1.26 – 6.60 – 11.50
22:00 "Лацио" – "Зенит"
Букмекеры: 1.63 – 4.30 – 5.30
Группа H
22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Истанбул Башакшехир"
Букмекеры: 1.26 – 6.60 – 11.50
22:00 "ПСЖ" – "Лейпциг"
Букмекеры: 1.58 – 4.65 – 5.40
Смотрите, как "Динамо" играло с "Барсой" на "Камп Ноу"
Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов
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