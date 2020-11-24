"Динамо" – "Барселона" и другие: расписание, трансляции и результаты вторника в Лиге чемпионов

Все о поединках группового раунда ЛЧ 24 ноября – котировки, обновляемые результаты и турнирные таблицы

Во вторник, 24 ноября, возобновляется Лига чемпионов. Проходит восемь матчей четвертого тура группового раунда, включая поединок в Киеве. Смотреть "Динамо" – "Барселона" онлайн можно в трансляции на нашем сайте. Ниже – расписание, котировки, трансляции и обновляемые результаты всех игр дня.

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Отметим, что трансляции всех матчей Лиги чемпионов доступны на сервисе OLL.TV.

Лига чемпионов, 4 тур. Вторник, 24 ноября

Группа G

22:00 "Динамо" – "Барселона"

ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 4.90 – 4.30 – 1.68

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22:00 "Ювентус" – "Ференцварош"

ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 1.13 – 9.80 – 23.00

Группа E

19:55 "Краснодар" – "Севилья"

ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 5.40 – 4.35 – 1.62

19:55 "Ренн" – "Челси"

ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 6.00 – 4.55 – 1.55

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Группа F

22:00 "Боруссия" Д – "Брюгге"

Букмекеры: 1.26 – 6.60 – 11.50

22:00 "Лацио" – "Зенит"

Букмекеры: 1.63 – 4.30 – 5.30

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Группа H

22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Истанбул Башакшехир"

Букмекеры: 1.26 – 6.60 – 11.50

22:00 "ПСЖ" – "Лейпциг"

Букмекеры: 1.58 – 4.65 – 5.40

Смотрите, как "Динамо" играло с "Барсой" на "Камп Ноу"

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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