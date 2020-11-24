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"Динамо" – "Барселона" и другие: расписание, трансляции и результаты вторника в Лиге чемпионов

24 ноября, 07:42

Олег Люлька Олег Люлька

Все о поединках группового раунда ЛЧ 24 ноября – котировки, обновляемые результаты и турнирные таблицы

Во вторник, 24 ноября, возобновляется Лига чемпионов. Проходит восемь матчей четвертого тура группового раунда, включая поединок в Киеве. Смотреть "Динамо" – "Барселона" онлайн можно в трансляции на нашем сайте. Ниже – расписание, котировки, трансляции и обновляемые результаты всех игр дня.

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Отметим, что трансляции всех матчей Лиги чемпионов доступны на сервисе OLL.TV.

Лига чемпионов, 4 тур. Вторник, 24 ноября

Группа G

22:00 "Динамо" – "Барселона"
ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 4.90 – 4.30 – 1.68

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22:00 "Ювентус" – "Ференцварош"
ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 1.13 – 9.80 – 23.00

Групповой этап
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БарселонаБарселонаБар
3
3
0
0
9
2
7
9
Забитые 9
Пропущеные 2
Разница 7
Результаты последних матчей: В В В
2
ЮвентусЮвентусЮве
3
2
0
1
6
3
3
6
Забитые 6
Пропущеные 3
Разница 3
Результаты последних матчей: В П В
3
ДинамоДинамоДин
3
0
1
2
3
6
-3
1
Забитые 3
Пропущеные 6
Разница -3
Результаты последних матчей: П Н П
4
ФеренцварошФеренцварошФер
3
0
1
2
4
11
-7
1
Забитые 4
Пропущеные 11
Разница -7
Результаты последних матчей: П Н П

Группа E

19:55 "Краснодар" – "Севилья"
ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 5.40 – 4.35 – 1.62

19:55 "Ренн" – "Челси"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 6.00 – 4.55 – 1.55

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Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЧелсиЧелсиЧел
3
2
1
0
7
0
7
7
Забитые 7
Пропущеные 0
Разница 7
Результаты последних матчей: В В Н
2
СевильяСевильяСев
3
2
1
0
4
2
2
7
Забитые 4
Пропущеные 2
Разница 2
Результаты последних матчей: В В Н
3
КраснодарКраснодарКра
3
0
1
2
3
8
-5
1
Забитые 3
Пропущеные 8
Разница -5
Результаты последних матчей: П П Н
4
РеннРеннРен
3
0
1
2
1
5
-4
1
Забитые 1
Пропущеные 5
Разница -4
Результаты последних матчей: П П Н

В тренде
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Группа F

22:00 "Боруссия" Д – "Брюгге"
Букмекеры: 1.26 – 6.60 – 11.50

22:00 "Лацио" – "Зенит"
Букмекеры: 1.63 – 4.30 – 5.30

Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Боруссия ДортмундБоруссия ДортмундБор
3
2
0
1
6
3
3
6
Забитые 6
Пропущеные 3
Разница 3
Результаты последних матчей: В В П
2
ЛациоЛациоЛац
3
1
2
0
5
3
2
5
Забитые 5
Пропущеные 3
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н В
3
БрюггеБрюггеБрю
3
1
1
1
3
5
-2
4
Забитые 3
Пропущеные 5
Разница -2
Результаты последних матчей: П Н В
4
ЗенитЗенитЗен
3
0
1
2
2
5
-3
1
Забитые 2
Пропущеные 5
Разница -3
Результаты последних матчей: Н П П

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Группа H

22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Истанбул Башакшехир"
Букмекеры: 1.26 – 6.60 – 11.50

22:00 "ПСЖ" – "Лейпциг"
Букмекеры: 1.58 – 4.65 – 5.40

Групповой этап
Группа H
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМан
3
3
0
0
9
2
7
9
Забитые 9
Пропущеные 2
Разница 7
Результаты последних матчей: В В В
2
ЛейпцигЛейпцигЛей
3
2
0
1
4
6
-2
6
Забитые 4
Пропущеные 6
Разница -2
Результаты последних матчей: В П В
3
Пари Сен-ЖерменПари Сен-ЖерменПар
3
1
0
2
4
4
0
3
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: П В П
4
ИстанбулИстанбулИст
3
0
0
3
1
6
-5
0
Забитые 1
Пропущеные 6
Разница -5
Результаты последних матчей: П П П

Смотрите, как "Динамо" играло с "Барсой" на "Камп Ноу"

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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расписание Лига чемпионов Барселона результаты Динамо Киев

Источник: Сегодня|Спорт

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